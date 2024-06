Mecz Polska – Austria. O jakie pieniądze gra dziś nasza reprezentacja

Ile Polacy zarobią za mecz z Austrią?

Europejska federacja UEFA po meczach reprezentacyjnych wypłaca pieniądze związkom piłkarskim, w tym wypadku będzie to Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN). To właśnie w PZPN zapadają decyzję jaka część nagrody od federacji trafi do piłkarzy, a jaka do działaczy.

Przeliczniki i wysokość przelewów do piłkarzy nie jest oficjalnie podawana, jednak wiadomo ile polska federacja może dostać za wygraną. Za remis na Euro 2024 każda federacja otrzyma 500 tys. euro, czyli ok. 2,17 mln zł, a wygrana w bezpośrednim meczu to 1 mln euro nagrody (czyli ok. 4,3 mln zł).

Jak podawał dyrektor departamentu komunikacji i mediów PZPN Tomasz Kozłowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty, rada drużyny wypracowała porozumienie, dzięki któremu piłkarze otrzymają do podziału ok. 40 proc. łącznej wartości premii od UEFA. Jeśli więc zremisują mecz z Austrią, otrzymają ok. 870 tys. zł do podziału, a jeśli wygrają to 1,72 mln zł do podziału. Podobne kwoty mogą otrzymać w razie pozytywnego wyniku z Francją.

A co jeśli Polacy przejdą dalej?

A co jeśli Polacy wyjdą z grupy? Awans z grupy jest wynagradzany kwotą 1,5 mln euro (ok. 6,5 mln zł). Biorąc pod uwagę przelicznik podany przez PZPN, to ok. 2,6 mln zł dla reprezentacji do podziału.

Warto przypomnieć, że Polacy na Euro 2016 doszli do ćwierćfinału. Na tegorocznej edycji turnieju federacja, której zespół odpadnie dopiero w ćwierćfinale dostanie kolejne 500 tys. euro (ok. 2,17 mln zł), czyli po przeliczniku PZPN to dodatkowe 870 tys. zł do podziału.

idąc dalej, federacja której kraj odpadnie w półfinale otrzyma 4 mln euro (ok. 17,3 mln zł), przegrany w finale 5 mln euro (ok. 21,7 mln zł), a zwycięzca całego turnieju 8 mln euro (ok. 34,67 mln euro).

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.