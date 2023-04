Mentzen mówi co by zrobił po przejęciu władzy. "Odłączenie drukarki NBP od prądu"

Ile wyniosły dotychczas wydatki na CPK? Wiceminister i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała nie zna odpowiedzi na to pytanie

Mentzen mówi co powinien zrobić nowy rząd. "Odłączenie drukarki NBP od prądu"

Sławomir Mentzen jako lider należącej od opozycji Konfederacji, nie przebiera w słowach przy krytyce rządowych ustaw. Jako polityk postulujący "likwidację podatków" regularnie uderza w rząd Mateusza Morawieckiego i politykę wysokich wydatków budżetowych.

- Jedną z pierwszych decyzji nowego rządu w dziedzinie energetyki, powinno być odłączenie drukarki NBP od prądu - napisał Mentzen na Twitterze.

NBP: nie drukujemy pustych pieniędzy

Dla wyjaśnienia, jeśli w budżecie państwa pojawia się zadłużenie, to pieniądze muszą być "dodrukowane", co zwiększa ilość pieniędzy w obiegu, tym samym wpływając istotnie na inflację.

Tyle wyniósł deficyt budżetu w 2022 r. Premier: mamy bardzo stabilną sytuację

Krytycy takiej polityki często wskazują, że jest to drukowanie "pustego pieniądza", bo nie ma on pokrycia w pracy/produktach/usługach etc. Sam Narodowy Bank Polski, którego prezesem jest Adam Glapiński, w 2021 roku publikował odpowiedź na takowe zarzuty podkreślając, że bank centralny nie zwiększa podaży pieniądze przez kupno obligacji, a zakupy dokonywane są przez banki komercyjne, który udzielają kredytu.

