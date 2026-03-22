Internet umożliwia "garażowym biznesom" osiągnięcie globalnego sukcesu, czego przykładem jest Airbnb, które z wynajmu materacy rozwinęło się do firmy wartej miliardy.

Polskie Oponeo, zaczynając od sprzedaży opon online w 2001 roku, stało się spółką giełdową z ponad 900 mln zł przychodów rocznie, sprzedając miliony opon na ponad 10 rynkach.

Kluczowe dla sukcesu internetowych firm jest wejście w niszę, bliski kontakt z klientem, skalowalność modelu, ekspansja międzynarodowa i podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Mit "łatwych milionów" jest fałszywy – każda z firm, od Airbnb po Oponeo, latami walczyła o pierwszych klientów i testowała modele biznesowe, zanim osiągnęła "critical mass".

Internet zmienił zasady gry w biznesie

Jeszcze kilkanaście lat temu „biznes w garażu” kojarzył się z dorabianiem po godzinach i handlem na lokalnym targu. Dziś to często pierwszy rozdział opowieści o globalnych platformach, setkach milionów złotych przychodu i firmach, które zmieniają całe branże. Internet stworzył zupełnie nową klasę przedsiębiorców: ludzi bez potężnego zaplecza finansowego, ale za to z dobrym pomysłem, dostępem do technologii i, co najważniejsze, zdolnością do szybkiego działania.

To nie są bajki o szczęściu. To konkretne historie sukcesu firm, które pokazują, jak biznes w internecie pozwala zarabiać realne pieniądze. Za każdą z nich stoją udokumentowane dane, twarde liczby i mechanizmy, które pozwoliły przekuć prosty pomysł w maszynę do zarabiania. Od wynajmu materacy we własnym salonie po sprzedaż opon w sieci – schemat często jest zaskakująco podobny.

Celnicy zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów. Przejęli towar warty ponad 10 milionów

Od materaca do miliardów. Fenomen Airbnb

Początek tej historii był wręcz banalny. W 2008 roku dwaj projektanci, Brian Chesky i Joe Gebbia, nie mieli z czego zapłacić za czynsz w San Francisco. Wpadli na pomysł, by w swoim salonie rozłożyć dmuchane materace i wynająć je uczestnikom dużej konferencji, dla których zabrakło miejsc w hotelach. Tak narodziło się Airbnb. Kluczowe okazało się jednak nie samo wynajęcie miejsca do spania, ale podejście założycieli. Jak wynika z analiz Harvard Business School, od samego początku traktowali oni pierwszych użytkowników jak kopalnię wiedzy – aktywnie zbierali opinie i natychmiast wdrażali poprawki.

Efekty przyszły błyskawicznie. W 2009 roku platforma miała około tysiąca użytkowników. Dwa lata później, w 2011 roku, było ich już ponad milion. Historia Airbnb to modelowy przykład, jak biznes w internecie może skalować się w tempie niemożliwym dla tradycyjnych przedsiębiorstw. Firma nie musiała budować ani jednego hotelu, by stać się globalnym gigantem branży noclegowej. Wystarczyło, że połączyła ze sobą ludzi, którzy mieli wolne pokoje, z tymi, którzy szukali noclegu. To pozwoliło firmie dynamicznie rosnąć bez proporcjonalnego zwiększania kosztów, co dodatkowo ułatwiła migracja do chmury obliczeniowej Amazon Web Services.

Jak polska firma podbiła rynek opon w internecie? Historia Oponeo.pl

Również w Polsce mamy firmy, które przeszły drogę od zera do setek milionów złotych przychodu. Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów jest bydgoska spółka Oponeo.pl S.A. Jej początki sięgają 1999 roku, kiedy działała jako niewielki projekt kilku przyjaciół pod nazwą Citynet Media. Skupiali się na tworzeniu serwisów internetowych o tematyce motoryzacyjnej, a sprzedaż opon online uruchomili dopiero dwa lata później.

Na początku lat 2000. pomysł, by kupować opony przez internet, wydawał się absurdalny. Klienci byli przyzwyczajeni do warsztatów i sklepów stacjonarnych. Mimo to założyciele Oponeo.pl S.A. postawili na e-commerce, wchodząc w niszę, która praktycznie nie istniała. Ryzyko się opłaciło. W 2007 roku spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a dziś jej wyniki robią wrażenie:

ponad 900 mln zł przychodów rocznie,

nawet 3,7 mln sprzedanych opon w ciągu roku,

obecność na kilkunastu rynkach europejskich,

ponad 2 mln stałych klientów.

Polska firma Oponeo.pl S.A. to jeden z najlepszych przykładów, jak dobrze prowadzony biznes w internecie może rosnąć szybciej niż cała branża. Co istotne, spółka notowała wzrosty sprzedaży nawet wtedy, gdy cały rynek oponiarski w Polsce zaliczał spadki. To pokazuje siłę dobrze zbudowanego modelu e-commerce.

Amazon: od książek w garażu do władcy e-commerce

To chyba najbardziej znana historia „garażowego biznesu”. W 1994 roku Jeff Bezos założył w swoim garażu internetową księgarnię Amazon. Jego cel był prosty: wykorzystać potencjał rosnącej sieci do sprzedaży książek. Wybór nie był przypadkowy – książki łatwo było skatalogować, a ich asortyment w internecie mógł być nieporównywalnie większy niż w jakimkolwiek sklepie stacjonarnym.

Strategia opierała się na trzech filarach: szerokim wyborze, konkurencyjnych cenach i maksymalnej wygodzie zakupów. Z czasem Amazon zaczął rozszerzać ofertę o kolejne produkty, przekształcając się w globalny marketplace, czyli „sklep ze wszystkim”. Kluczem do dominacji okazała się jednak nie tylko sprzedaż. To historia sukcesu firmy, która pokazuje, jak biznes w internecie, oparty na potężnej infrastrukturze logistycznej i własnej technologii chmurowej, może zdominować tradycyjny handel. Amazon nie tylko sam odniósł sukces, ale stworzył cały ekosystem, który dziś pozwala zarabiać milionom mniejszych sprzedawców na całym świecie.