Milionerzy z garażu. Zwykli ludzie, którzy rozbili bank w internecie

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-03-22 12:14

Biznes w internecie to dziś najkrótsza droga od pomysłu do milionów na koncie. Pokazują to historie sukcesu firm takich jak Airbnb czy polska spółka Oponeo.pl S.A. Obie zaczynały od zera, by po latach liczyć przychody w setkach milionów i obsługiwać miliony klientów na całym świecie.

Stokowe zdjęcie złożone z dwóch części: po lewej plik banknotów 100 zł i kalkulator, po prawej osoba zaklejająca taśmą paczkę. Ilustruje temat milionerów z garażu i zarabiania w internecie, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Mateusz Kobyłka Stokowe zdjęcie złożone z dwóch części: po lewej plik banknotów 100 zł i kalkulator, po prawej osoba zaklejająca taśmą paczkę. Ilustruje temat milionerów z garażu i zarabiania w internecie, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Internet umożliwia "garażowym biznesom" osiągnięcie globalnego sukcesu, czego przykładem jest Airbnb, które z wynajmu materacy rozwinęło się do firmy wartej miliardy.
  • Polskie Oponeo, zaczynając od sprzedaży opon online w 2001 roku, stało się spółką giełdową z ponad 900 mln zł przychodów rocznie, sprzedając miliony opon na ponad 10 rynkach.
  • Kluczowe dla sukcesu internetowych firm jest wejście w niszę, bliski kontakt z klientem, skalowalność modelu, ekspansja międzynarodowa i podejmowanie decyzji w oparciu o dane.
  • Mit "łatwych milionów" jest fałszywy – każda z firm, od Airbnb po Oponeo, latami walczyła o pierwszych klientów i testowała modele biznesowe, zanim osiągnęła "critical mass".

Internet zmienił zasady gry w biznesie

Jeszcze kilkanaście lat temu „biznes w garażu” kojarzył się z dorabianiem po godzinach i handlem na lokalnym targu. Dziś to często pierwszy rozdział opowieści o globalnych platformach, setkach milionów złotych przychodu i firmach, które zmieniają całe branże. Internet stworzył zupełnie nową klasę przedsiębiorców: ludzi bez potężnego zaplecza finansowego, ale za to z dobrym pomysłem, dostępem do technologii i, co najważniejsze, zdolnością do szybkiego działania.

To nie są bajki o szczęściu. To konkretne historie sukcesu firm, które pokazują, jak biznes w internecie pozwala zarabiać realne pieniądze. Za każdą z nich stoją udokumentowane dane, twarde liczby i mechanizmy, które pozwoliły przekuć prosty pomysł w maszynę do zarabiania. Od wynajmu materacy we własnym salonie po sprzedaż opon w sieci – schemat często jest zaskakująco podobny.

Od materaca do miliardów. Fenomen Airbnb

Początek tej historii był wręcz banalny. W 2008 roku dwaj projektanci, Brian Chesky i Joe Gebbia, nie mieli z czego zapłacić za czynsz w San Francisco. Wpadli na pomysł, by w swoim salonie rozłożyć dmuchane materace i wynająć je uczestnikom dużej konferencji, dla których zabrakło miejsc w hotelach. Tak narodziło się Airbnb. Kluczowe okazało się jednak nie samo wynajęcie miejsca do spania, ale podejście założycieli. Jak wynika z analiz Harvard Business School, od samego początku traktowali oni pierwszych użytkowników jak kopalnię wiedzy – aktywnie zbierali opinie i natychmiast wdrażali poprawki.

Efekty przyszły błyskawicznie. W 2009 roku platforma miała około tysiąca użytkowników. Dwa lata później, w 2011 roku, było ich już ponad milion. Historia Airbnb to modelowy przykład, jak biznes w internecie może skalować się w tempie niemożliwym dla tradycyjnych przedsiębiorstw. Firma nie musiała budować ani jednego hotelu, by stać się globalnym gigantem branży noclegowej. Wystarczyło, że połączyła ze sobą ludzi, którzy mieli wolne pokoje, z tymi, którzy szukali noclegu. To pozwoliło firmie dynamicznie rosnąć bez proporcjonalnego zwiększania kosztów, co dodatkowo ułatwiła migracja do chmury obliczeniowej Amazon Web Services.

Galeria zdjęć 11

Jak polska firma podbiła rynek opon w internecie? Historia Oponeo.pl

Również w Polsce mamy firmy, które przeszły drogę od zera do setek milionów złotych przychodu. Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów jest bydgoska spółka Oponeo.pl S.A. Jej początki sięgają 1999 roku, kiedy działała jako niewielki projekt kilku przyjaciół pod nazwą Citynet Media. Skupiali się na tworzeniu serwisów internetowych o tematyce motoryzacyjnej, a sprzedaż opon online uruchomili dopiero dwa lata później.

Na początku lat 2000. pomysł, by kupować opony przez internet, wydawał się absurdalny. Klienci byli przyzwyczajeni do warsztatów i sklepów stacjonarnych. Mimo to założyciele Oponeo.pl S.A. postawili na e-commerce, wchodząc w niszę, która praktycznie nie istniała. Ryzyko się opłaciło. W 2007 roku spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a dziś jej wyniki robią wrażenie:

  • ponad 900 mln zł przychodów rocznie,
  • nawet 3,7 mln sprzedanych opon w ciągu roku,
  • obecność na kilkunastu rynkach europejskich,
  • ponad 2 mln stałych klientów.

Polska firma Oponeo.pl S.A. to jeden z najlepszych przykładów, jak dobrze prowadzony biznes w internecie może rosnąć szybciej niż cała branża. Co istotne, spółka notowała wzrosty sprzedaży nawet wtedy, gdy cały rynek oponiarski w Polsce zaliczał spadki. To pokazuje siłę dobrze zbudowanego modelu e-commerce.

Amazon: od książek w garażu do władcy e-commerce

To chyba najbardziej znana historia „garażowego biznesu”. W 1994 roku Jeff Bezos założył w swoim garażu internetową księgarnię Amazon. Jego cel był prosty: wykorzystać potencjał rosnącej sieci do sprzedaży książek. Wybór nie był przypadkowy – książki łatwo było skatalogować, a ich asortyment w internecie mógł być nieporównywalnie większy niż w jakimkolwiek sklepie stacjonarnym.

Strategia opierała się na trzech filarach: szerokim wyborze, konkurencyjnych cenach i maksymalnej wygodzie zakupów. Z czasem Amazon zaczął rozszerzać ofertę o kolejne produkty, przekształcając się w globalny marketplace, czyli „sklep ze wszystkim”. Kluczem do dominacji okazała się jednak nie tylko sprzedaż. To historia sukcesu firmy, która pokazuje, jak biznes w internecie, oparty na potężnej infrastrukturze logistycznej i własnej technologii chmurowej, może zdominować tradycyjny handel. Amazon nie tylko sam odniósł sukces, ale stworzył cały ekosystem, który dziś pozwala zarabiać milionom mniejszych sprzedawców na całym świecie.

Rozpoznasz marki i firmy z czasów PRL-u? Sprawdź w quizie czy wiesz, które przerwały do dziś!
Pytanie 1 z 10
W jakim mieście powstało przedsiębiorstwo, produkujące batony Prince Polo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIZNESY