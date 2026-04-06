Sprzedaż mieszkań spowolniła

Rynek nieruchomości w Polsce przechodzi w ostatnim czasie spore wahania. Część ekspertów mówi wprost o kryzysie mieszkaniowym, inni wolą określenie „schłodzenie rynku”.

Gołym okiem jednak widać, że sprzedaż mieszkań w wielu segmentach wyraźnie spowolniła, a kupujący coraz ostrożniej podejmują decyzje.

Luksus jest odporny na kryzys

Na tym tle wyróżnia się jednak segment premium, który rządzi się własnymi prawami. Gdy wielu klientów odkłada zakup mieszkania na później, luksusowe apartamenty wciąż znajdują nabywców. Powód jest prosty: tego typu nieruchomości są bardziej odporne na wahania koniunktury.

„Zamożni klienci często traktują nieruchomości jako bezpieczną formę lokowania kapitału, dlatego spadki sprzedaży w tym segmencie są zwykle dużo mniejsze” – wynika z opracowania Otodom Analytics.

Apartamenty z najwyższej półki

Mieszkania typu premium to prawdziwy top rynku nieruchomości. Najczęściej znajdują się w najlepszych lokalizacjach – w centrach dużych miast, w prestiżowych dzielnicach albo w atrakcyjnych kurortach nad morzem i w górach.

Według danych firm doradczych aż 85 proc. rynku luksusowych nieruchomości koncentruje się w pięciu największych polskich miastach. Najwięcej takich inwestycji powstaje w Warszawie, Krakowie czy Trójmieście.

Luksusowe apartamenty oferują znacznie więcej

Kupujący mogą liczyć między innymi na: ogromne tarasy i panoramiczne widoki, prywatne strefy SPA i siłownie, całodobową ochronę i concierga, czy wysoki standard wykończenia.

Wartość rynku nieruchomości premium w Polsce szacowana jest dziś na około 3,5 mld zł.

Milionerów w Polsce przybywa

Choć luksusowe mieszkania stanowią tylko niewielką część rynku, grupa potencjalnych kupujących wciąż rośnie. W Polsce liczba osób zarabiających ponad milion złotych rocznie przekracza już 70 tysięcy osób.

To właśnie oni najczęściej decydują się na zakup prestiżowych apartamentów.

Penthouse, taras i widok na miasto

Handlowcy podkreślają, że kupujący takie mieszkania, mają bardzo konkretne oczekiwania. Największym zainteresowaniem cieszą się: apartamenty o powierzchni ponad 80–120 mkw., penthouse’y z dużymi tarasami, mieszkania z widokiem na morze lub panoramę miasta.

Klienci zwracają też uwagę na prywatność, bezpieczeństwo oraz nowoczesne technologie w mieszkaniach.

Kosmiczne ceny mieszkań

Za luksus trzeba słono zapłacić. W prestiżowych lokalizacjach ceny mieszkań premium dochodzą nawet do 50 tys. zł za metr kwadratowy, a w najbardziej ekskluzywnych inwestycjach bywają jeszcze wyższe.

Najdroższe apartamenty w Polsce potrafią kosztować nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

PTNW - Miłosz Bembinow