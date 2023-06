i Autor: unsplash.com

Świadczenia socjalne

Minister Maląg ujawnia. 800 plus od nowego roku

Obecnie nie doszło do żadnych zmian w realizacji świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500 plus"; ustawa, która zwiększa wysokość świadczenia z 500 zł do 800 zł, ma wejść w życie od nowego roku – zapewniła w czwartek (22.06) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.