MSWiA chce zablokować przechodzenie na emeryturę w służbach? Wprowadzi “dodatek antyemerytalny”

Emerytura mundurowa na nowych zasadach?

Czeka nas zapaść w służbach mundurowych? Istnieje duże ryzyko, że niebawem wielu funkcjonariuszy przejdzie na emeryturę. Powód? Według funkcjonariuszy waloryzacja emerytur jest większa niż waloryzacja płac. A przypominamy, że w mundurówce prawo do przejścia na emeryturę jest po 15 latach służby. Wtedy może zabraknąć policjantów, żołnierzy, a nawet strażaków. Resort spraw wewnętrznych już musi zastanawiać się nad tym, jak ten problem rozwiązać, bo przecież trzeba zapewnić bezpieczeństwo obywatelom.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik był pytany przez PAP o efekty poniedziałkowego spotkania kierownictwa MSWiA z szefami związków zawodowych w służbach mundurowych. Po spotkaniu obie strony poinformowały we wspólnym komunikacie, że premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na nowe rozwiązania dla mundurowych, w tym świadczenie motywacyjne po 15 latach służby. — Zależy nam na tym, aby zachęcić funkcjonariuszy do długiej służby i ograniczyć przejścia na emeryturę — powiedział wiceminister Wąsik. I podkreślił: — Dlatego też zaproponowaliśmy stosowne dodatki motywacyjne, antyemerytalne. Te dodatki będą wprowadzone ustawą. Mamy zgodę pana premiera, żeby przeprowadzić ją w szczególnym, szybkim trybie. Chcemy, żeby te rozwiązania weszły w życie 1 marca — podkreślił wiceszef MSWiA.

Dodatki antyemerytalne w służbach mundurowych

Specjalne świadczenie po 15. roku służby będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 pkt proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc., ale nie będzie się wykluczało z już wprowadzonymi świadczeniami motywacyjnymi w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby. — Jestem jednak przekonany, że dodatek motywacyjny będzie atrakcyjnym uzupełnieniem ich pensji. Po osiągnięciu 32 lat służby będzie wliczany do podstawy wymiaru emerytury — podkreślił wiceszef MSWiA.

