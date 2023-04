Na tym produkcie Polacy nie oszczędzają, mimo rosnących cen. Nawet nie kupują tego dla siebie

Polacy zaczęli oszczędzać na zakupach

W rozmowie z portalem dla handlu.pl, Jarosław Brudnicki, członek zarządu, dyrektor ds. zakupów w sieci POLOmarket, mówi, jak zmieniły się zakupy Polaków w czasach szalejącej inflacji. - „Póki co obserwujemy lekkie spadki ilościowe, bo klienci stali się ostrożniejsi i wyhamowali z zakupami. Powiedziałbym, że klienci przestali kupować żywność na zmarnowanie, jak to się często wcześniej zdarzało. Z tego powodu na kolejne zakupy po weekendzie, wracają już w poniedziałek, zwłaszcza po produkty świeże. To oznacza, że klienci robią bardziej przemyślane zakupy, bez gromadzenia zapasów”. Brudnicki zwraca też uwagę, że zmienia się też zawartość koszyków zakupowych i lista produktów, na które decydują się klienci. Spada sprzedaż produktów droższych, a rośnie zainteresowanie tańszymi zamiennikami. Sieć notuje w ostatnim czasie wyraźnie wyższą sprzedaż marek własnych. Są to produkty tańsze średnio o 30 proc. od towarów markowych, a w niczym nie ustępują im jakościowo. To spowodowało, że udział marki własnej w sprzedaży sieci POLOmarket sięga obecnie blisko 30 proc.

Produkt, na którym Polacy nie oszczędzają

— "Klienci przestali kupować żywność na zmarnowanie, jak to się często wcześniej zdarzało "— powiedział w rozmowie z dlahandlu.pl Jarosław Brudnicki. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że w kryzysowych czasach jest też kategoria, która rośnie bez względu na wszystko. To są karmy dla zwierząt. Na tym klienci nie oszczędzają. Wolą kupić mniej albo taniej dla siebie, ale zwierzakowi dogodzić. Druga z kategorii, która odnotowuje wzrosty sprzedaży, to pieczywo. Ale to oznacza, że do naszych domów wraca robienie kanapek i zabieranie ich do pracy czy do szkoły.

