Nadchodzi potężny atak zimy w Polsce! Sporo za to zapłacimy

Atak zimy – ogromne koszty dla gospodarki

— "Zimowe warunki wiążą się z dodatkowymi kosztami związanymi między innymi z ogrzewaniem budynków oraz obowiązkiem usuwania śniegu i utrzymania dróg. Dodatkowo większe mogą być wydatki związane z opieką zdrowotną. Na stan zdrowia wpływa również większe zanieczyszczenie powietrza czy zmniejszony dopływ promieniowania słonecznego" — mówi Szymon Ogórek, analityk z zespołu zrównoważonego rozwoju w Polskim Instytucie Ekonomicznym (PIE) dla Business Insider.Według eksperta, koszt wydatków związanych z zimą to miliardy złotych, co najmniej kilka procent PKB.

W niektórych branżach, takich jak rolnictwo czy produkcja przemysłowa, zimowe warunki mogą prowadzić do opóźnień, utrudnień w dostawach, co wpływa na koszty. Zimą częściej chorujemy, co prowadzi do wyższych kosztów opieki zdrowotnej, a firmy ubezpieczeniowe ponoszą koszty związane z wypłatą odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez śnieżyce czy oblodzenia.

Ile kosztuje odśnieżanie?

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie, podsumowując tylko jeden śnieżny weekend na początku grudnia, podliczyło koszty na 10,5 mln zł – pisze businessinsider.pl. W całym ubiegłorocznym sezonie zimowym Kraków na utrzymanie miasta wydał 50 mln zł. W ten sam pierwszy weekend grudnia 2023 r. ponad 5 mln zł kosztowało odśnieżanie Lublina. Utrzymanie dróg i chodników na przykładzie największych miast w Polsce to kwota kilkudziesięciu milionów złotych. Obowiązek odśnieżania spoczywa także na firmach. Z danych kb.pl (kalkulatory budowlane) wynika, że odśnieżanie większych przestrzeni w zależności od województwa kosztuje od 3,8 do 5,5 zł za m kw. W przypadku ręcznego odśnieżania np. chodników mowa o stawkach na poziomie 54-62 zł za godzinę.

Wzrost kosztów ogrzewania

Kompleksowe porównanie poszczególnych form ogrzewania przygotowała Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Zazwyczaj w skali roku mowa o kilku tysiącach złotych, a w przypadku w pełni elektrycznego podgrzewania nawet blisko 20 tys. zł. Największa część tych kosztów przypada właśnie na kilka zimowych miesięcy.

— Na ogrzewanie pomieszczeń Polacy wydają ok. 2/3 wszystkich wydatków na energię. To z kolei ok. 11,4 proc. wszystkich miesięcznych wydatków, niemniej w sezonie zimowym są one jeszcze wyższe. Zakładając, że koszt ogrzewania na osobę wynosi do 600 zł miesięcznie w zimie (dane z sezonu 2021/2022), a w skali roku ok. 2 tys. zł, to rocznie ogrzewanie mieszkań kosztuje nas 75 mld zł, czyli 3 proc. PKB — wylicza Szymon Ogórek.

QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia? Pytanie 1 z 10 1.Buty Relaks były ocieplone: filcem futrem gąbką Dalej