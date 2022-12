i Autor: Pixabay

Zmiany w nieruchomościach

Rząd zlikwiduje użytkowanie wieczyste? Nadchodzi rewolucja w nieruchomościach!

Jak ogłosił minister rozwoju Waldemar Buda, mają zajść zmiany w użytkowaniu przez firmy i organizacje gruntów należących do Skarbu Państwa i samorządów. W efekcie zlikwidowana zostanie instytucja użytkowania wieczystego, a wynajmujący grunty będą mogli wykupić je na własność. Eksperci wskazują, że może być to ostatni krok do wprowadzenia podatku katastralnego.