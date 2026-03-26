Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA w sprawie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, co oznacza ponowne rozpatrzenie sprawy.

BFG z satysfakcją przyjmuje rozstrzygnięcie NSA, wskazując na wady działania sądu pierwszej instancji i prawidłowość własnej decyzji.

NSA uznał, że uzasadnienie wyroku WSA było "abstrakcyjne i ogólnikowe", nie wyjaśniając, dlaczego decyzja BFG miała być niezgodna z prawem.

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku w 2022 roku miała na celu ochronę depozytów klientów w kwocie 38,1 mld zł.

Co dalej ze sprawą Getin Noble Banku? Kluczowy wyrok sądu

Sprawa przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku wraca na wokandę. W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny, po niejawnym posiedzeniu, uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze stycznia 2025 roku. Tamten wyrok był niekorzystny dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ponieważ stwierdzał, że decyzja o restrukturyzacji została wydana z naruszeniem prawa. Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski zaskarżył to orzeczenie, a NSA przyznał mu rację.

Oznacza to, że cały proces oceny prawnej musi zacząć się od nowa. Po czwartkowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sprawa przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku zostanie poddana ponownej ocenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. To właśnie ten sąd będzie musiał jeszcze raz, ale tym razem zgodnie z wytycznymi NSA, przeanalizować, czy decyzja Funduszu sprzed dwóch lat była zgodna z prawem.

Dlaczego sąd uchylił poprzedni wyrok?

NSA był bardzo krytyczny wobec pracy sądu niższej instancji. W ustnym uzasadnieniu sędziowie wskazali, że uzasadnienie wyroku WSA zawierało poważne braki, które uniemożliwiły jego merytoryczną ocenę. Użyto nawet sformułowań o „deficytach zarówno w płaszczyźnie unijnej jak i krajowej”.

Sędziowie NSA stwierdzili, że uzasadnienie ich kolegów z niższej instancji było po prostu zbyt ogólne i abstrakcyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wyjaśnił w sposób klarowny, dlaczego uznał, że decyzja BFG była nielegalna. Skoro brakowało konkretnych motywów i oceny, NSA nie mógł ani zgodzić się z tym wyrokiem, ani wydać przeciwnego orzeczenia. Właśnie dlatego sprawa została cofnięta do ponownego rozpatrzenia, aby tym razem kontrola decyzji BFG została przeprowadzona prawidłowo.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zadowolony, ale eksperci studzą emocje

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie kryje zadowolenia z takiego obrotu spraw. W oficjalnym komunikacie napisano wprost: „BFG z satysfakcją przyjmuje rozstrzygnięcie NSA”. Fundusz od początku utrzymywał, że działał zgodnie z prawem, a wyrok sądu pierwszej instancji był wadliwy. Teraz BFG czeka na pisemne uzasadnienie, które będzie zawierało szczegółowe wytyczne dla WSA.

Jednak nie wszyscy podzielają ten optymizm. Dr Grzegorz Keler, który zajmuje się sprawami przymusowej restrukturyzacji, tonuje nastroje. Jego zdaniem WSA, stwierdzając wcześniej naruszenie prawa, nie zajął się w ogóle analizą dowodów przedstawionych przez BFG. „Jest bardzo mało prawdopodobne, aby miało się to zmienić w wyniku ponownego rozpoznania sprawy” – uważa dr Keler. Sugeruje, że nawet jeśli sąd ponownie zbada sprawę, może dojść do tych samych wniosków, tyle że tym razem lepiej je uzasadni.

Cała sprawa ma swój początek we wrześniu 2022 roku, kiedy to Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił rozpoczęcie procesu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Była to operacja na ogromną skalę, mająca na celu ratowanie pieniędzy klientów. Pod koniec września 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, co miało na celu ochronę depozytów wszystkich klientów na kwotę 38,1 mld zł. W tej sumie znajdowało się 3,3 mld zł, które w przypadku upadłości nie byłyby objęte gwarancjami.

Decyzja ta od samego początku budziła ogromne kontrowersje. Do sądów wpłynęło ponad 8 tysięcy skarg, złożonych między innymi przez radę nadzorczą banku, akcjonariuszy i klientów. Sprawa zyskała nawet wymiar europejski, gdy głos zabrał Trybunał Sprawiedliwości UE. TSUE orzekł, że polski sąd musi zbadać nie tylko skargę rady nadzorczej, ale także pozostałe, a przede wszystkim ocenić, czy BFG działał w sposób niezależny i unikał konfliktu interesów. Teraz, po decyzji NSA, cała ta sądowa układanka zaczyna się od nowa.