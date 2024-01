Najniższa pensja dla Polaków w 2024. Gdzie w Europie płacą mniej?

Płaca minimalna w Polsce 2024. Gdzie w Europie płacą więcej?

W 2024 roku czekają nas dwie podwyżki płacy minimalnej: styczeń - 4242 zł brutto, lipiec - 4300 zł brutto. Wzrost o niemal 20% w porównaniu do 2022 roku oznacza, że od 1 lipca 2024 roku pracownik otrzyma na rękę 3261,53 zł. Po drugiej podwyżce Polska zajmie 14. miejsce wśród krajów UE pod względem wysokości najniższego wynagrodzenia, przewyższając m.in. Litwę, Rumunię, Węgry i Bułgarię.

W Europie najwyższe minimalne wynagrodzenie obowiązuje w Luksemburgu - 2387 euro (ok. 10,6 tys. zł), Niemcy zajmują drugie miejsce z 1981 euro (ok. 8,9 tys. zł), czyli prawie 2,5 razy więcej niż w Polsce. Niemieckie minimalne wynagrodzenie wzrosło w 2023 roku o ponad 22%, podczas gdy w Polsce wzrost wyniósł 18% (przeliczając na PLN). Polska płaca minimalna przeskoczy Portugalię, Litwę, Maltę, Cypr i Grecję, będąc dziewiątą najwyższą w Europie - wyprzedzając Niemcy, Francję, kraje Beneluksu, Hiszpanię oraz liczącą dwa miliony mieszkańców Słowenię.

W porównaniu do średniej płacy, polska pensja minimalna będzie najwyższa w Europie (poza Grecją, gdzie kilkadziesiąt procent pracujących zarabia poniżej minimum) i jedną z najwyższych na świecie - obok krajów Ameryki Łacińskiej. Tempo wzrostu płacy minimalnej w Polsce w ciągu ostatnich 14 lat jest wyższe niż w Niemczech czy Francji, jednak warto zauważyć, że Polska notuje znacznie niższy wzrost wartościowy w porównaniu do Niemiec. W 2024 roku Polska może odnotować znaczący wzrost zarówno procentowy, jak i wartościowy w porównaniu do Niemiec, choć inflacja w Polsce w 2023 roku była o około 10% wyższa niż w Niemczech. Nadal istnieje znacząca różnica między wysokością płacy minimalnej w Polsce a stawkami obowiązującymi m.in. w Niemczech, co wpłynie na zwiększenie obciążeń dla pracownika i pracodawcy.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej