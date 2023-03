Najtańsze sklepy w Polsce! Auchan i Lidl w czołówce, a Biedronka? [RANKING]

Najtańsze sklepy w Polsce

Najtańszą siecią po raz kolejny okazał się Auchan. W sklepach tej marki średni koszt koszyka zakupowego ASM wyniósł 243,92 zł. To o 10,77 zł, czyli o 4,62 proc. więcej niż najtańszy koszyk w styczniu br., należący przed miesiącem również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 4,40 zł (Lidl, średnia wartość koszyka 248,32 zł) i 30,16 zł (Makro Cash & Carry, 274,08 zł). Czwarta pozycja należała do marki E.leclerc (278,16 zł). Dopiero ósme miejsce zajęła Biedronka ze średnim koszykiem zakupowym wynoszącym 281,93 zł. Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 13 na 14 sieci objętych badaniem, ceny w lutym były znacznie wyższe niż w styczniu br. Spadek cen ujętych w badaniu produktów odnotowano jedynie w sklepach sieci Lidl (2,29 proc.). Średnia cena koszyka zakupowego w lutym 2023 r. wyniosła 285,46 zł. To wzrost o 11,75 zł, czyli 4,29 proc. w porównaniu do stycznia.

Gdzie podrożało najbardziej w ciągu roku?

W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano we wszystkich 13 analizowanych sieciach. Były to m.in.: Intermarché (24,57 proc.), Biedronka (24,53 proc.) czy Polomarket (24,36 proc.). Największy wzrost cen skomponowanego przez ASM koszyka odnotowano w sklepach Carrefour, w którym średnia cena koszyka w lutym 2023 r. była wyższa aż o 66,77 zł niż przed rokiem, tj. o 29,37 proc. Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci moglibyśmy zapłacić 220,48 zł (więcej o 9,12 zł niż w styczniu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 348,47 zł (więcej o 12,15 zł niż w styczniu br.).

Ogromny wzrost cen w 2023 roku

Z najnowszej analizy ASM Sales Force Agency wynika, że w lutym ceny wzrosły aż o ponad 21 procent w porównaniu do zeszłego roku. Zestawienie cen kategorii produktowych, określonych na podstawie wybranych 40 produktów, rok do roku pokazuje, że w lutym 2023 r. względem 2022 r. podrożały wszystkie z 10 analizowanych kategorii badanych produktów: chemia domowa i kosmetyki, produkty tłuszczowe, mięso, wędliny i ryby, produkty sypkie, napoje, dodatki, nabiał, używki i piwo, mrożonki oraz słodycze. We wszystkich analizowanych grupach skok był dwucyfrowy. Najwyższy wzrost cen w skali roku (53,51 proc.) odnotowano w kategorii produktów tłuszczowych. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency ponadto wynika, że dodatki podrożały o 38,28 proc., chemia domowa i kosmetyki o 23,75 proc., nabiał o 23,34 proc., mrożonki o 23,30 proc., a produkty sypkie o 21,90 proc.

