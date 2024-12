Dodatek wiejski do pensji - dla kogo?

Dodatek wiejski jest jednym z elementów wynagrodzenia nauczycieli, którzy pracują w miejscowościach o niższej liczbie mieszkańców. Zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela, aby nauczyciel mógł otrzymać dodatek wiejski, musi spełnić trzy kluczowe warunki:

* Nauczyciel musi być zatrudniony w szkole zlokalizowanej na terenie wsi lub w mieście, które liczy nie więcej niż 5000 mieszkańców,

* Nauczyciel musi posiadać uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela,

* Nauczyciel musi pracować w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć tygodniowo.

Dodatek wiejski jest przyznawany tylko nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez inne podmioty, takie jak placówki niepubliczne, nie mają prawa do tego dodatku.

Dodatek wiejski wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Jego wysokość nie zależy od liczby przepracowanych lat.

Kiedy dodatek wiejski nie przysługuje?

Interpelację w sprawie jednolitej interpretacji przepisów dotyczących prawa do wypłaty dodatku wiejskiego, skierowali do MEN posłowie KO. Chodzi o rozbieżność dotyczącą nauczycieli, którzy są zatrudnieni na terenie wiejskim, posiadają wymagany poziom wykształcenia, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego - pisze portalsamorzadowy.pl. - „Czy nauczycielowi , który zatrudniony jest na terenie wiejskim w wymiarze ponad 1/2 etatu i który posiada wymagany poziom wykształcenia, lecz nie posiada przygotowania pedagogicznego, przysługuje, zgodnie z art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela, dodatek wiejski w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego?” - zapytali posłowie.W odpowiedzi wiceminister edukacji Henryk Kiepura rozwiał wątpliwości. Okazuje się, że nauczyciel dysponujący stosownym wykształceniem lecz nieposiadający przygotowania pedagogicznego, nie spełnia warunku posiadania wymaganych kwalifikacji, w związku z czym - do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego - nie jest uprawniony do dodatku wiejskiego.