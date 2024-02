i Autor: SHUTTERSTOCK Praga, Czechy

Raty kredytów

NBP wciąż czeka z obniżkami. Czesi zapłacą niższe raty kredytów

Czeski Bank Narodowy podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych w większym stopniu niż prognozowali to ekonomiści. Po lutowym posiedzeniu główna stopa procentowa została ustalona na poziomie 6,25 proc., co oznacza obniżkę o 50 punktów bazowych. Wcześniej, w grudniu 2023 roku, bank centralny Czech dokonał podobnego ruchu, jednak o połowę mniejszego, redukując poziom stóp z 7 do 6,75 proc.