Nie będzie wyższej waloryzacji! Rząd nie będzie mógł sfinansować podwyżek dla emerytów?

PiS podwyższy waloryzację do 15 procent?

Jak wynika z nieoficjalnych informacji w planach rządu ma być podniesienie waloryzacji do 15 procent. Jak jednak wyjaśnia ekspert, rząd musi mieć wcześniej pokrycie w danych GUS, żeby ogłosić wyższą waloryzację. Czyli inflacja lub wzrost wynagrodzeń według Głównego Urzędu Statystycznego powinna być wyższa niż obecnie prognozowany wskaźnik aby faktycznie można było waloryzować emerytury na poziomie 15 proc. A wyższa inflacja nie będzie korzystnym zjawiskiem dla Polski.

- Zgodnie z przepisami waloryzacja zależy od danych GUS o inflacji. Rząd nie ma wielkiego pola do popisu, musi opierać się na tym co poda Główny Urząd Statystyczny. Na razie podano, że waloryzacja wyniesie 13,8 proc. i na to przygotował pieniądze - tłumaczy dr Antoni Kolek.

Rządowi może zabraknąć pieniędzy na waloryzację?

Rząd zaplanował waloryzację na 13,8 proc. przy planowaniu ustawy budżetowej, gdyż musi wcześniej przygotować plan wydatków. A sfinansowanie waloryzacji i innych dodatków dla emerytów nie będzie tanie. Jeśli jednak okaże się, że ze wskaźników GUS waloryzacja będzie wyższa niż zaplanował rząd, trzeba będzie znaleźć dodatkowe środki na ich sfinansowanie.

- Największym wyzwaniem będzie skąd wziąć te pozostałą kwotę, która będzie wiązała się z waloryzacją. Rząd musi to zrobić, więc nie jest to żadna dobra wola, żadna chęć poprawienia losu emerytów, to obowiązek, który wynika z przepisów, a na jego zrealizowanie rząd musi znaleźć pieniądze. Pytanie czy to faktycznie będzie finansował waloryzację z dochodów budżetowych, które już są zaplanowane, czy to co słyszymy o oszczędnościach w poszczególnych resortach będzie przeznaczone na sfinansowanie tej brakującej kwoty. Mówimy tu o paru miliardach złotych, które trzeba będzie sfinansować. Tak więc waloryzacja będzie już nie na poziomie 40 mld, a nawet 43 mld zł i to jest wydatek, który w przyszłym roku będziemy musieli udźwignąć - wyjaśnia dr Kolek.

Jak tłumaczy prezes Instytutu Emerytalnego pewni wysokości waloryzacji możemy być dopiero w połowie lutego, gdy pojawią się dane GUS dotyczące inflacji i wzrostu wynagrodzeń. To właśnie te dane będą wiążące w kwestii wypłaty waloryzacji w 2023 roku. Wiele więc zależy od tego, jaki będzie odczyt inflacyjna na grudzień, co wpłynie na ostateczny szacunek inflacji Głównego Urzędu Statystycznego.

