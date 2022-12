Jak osiągniesz wiek emerytalny, to dostaniesz głodową emeryturę.

Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce w 2012 roku do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn (granica miała rosnąć z roku na rok) spotkało się z dużym niezadowoleniem społecznym i prawdopodobnie było jednym z powodów, dla których Platforma Obywatelska straciła władzę. W 2017 roku będące u władzy Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o przywróceniu go do 60. lat dla kobiet i 65. lat dla mężczyzn. Z kolei Donald Tusk po latach przyznawał, że nie powinien podnosić wieku emerytalnego i to każdy powinien podjąć indywidualne decyzję o emeryturze. Problem w tym, że jeśli pracownicy będą przechodzili na emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie mogą liczyć na wysokie świadczenia.

- Ostatnio w mediach pojawiła się dyskusja, że przyszłe emerytury będą na bardzo niskim poziomie. To jest oczywiście prawda. Przyczyną tego jest to, że został obniżony wiek emerytalny do 60. lat dla kobiet i 65. lat dla mężczyzn. Jeśli chcielibyśmy porównać to z innymi państwami, które mają podobne wyzwania demograficzne i podobną sytuacje finansów publicznych, które też wywodzą się z tej wspólnej tradycji systemu ubezpieczeń społecznych, to wiek emerytalny w Polsce powinien wynosić 67 lat dla obu płci - tłumaczy w rozmowie z Superbiznesem dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Nie ma więc wątpliwości, że jeśli chcemy mieć wyższą emeryturę, musimy pracować dłużej. Problem w tym, że jeśli zostawimy możliwość przejścia na emeryturę dowolności, w przyszłości możemy mieć problemy z ilością pracowników i wydolnością systemu finansowego.

- Ten docelowy, który miał być wprowadzony i miał być stopniowo wydłużany był jak najbardziej zasadny, było to do obrony, że w dłuższej perspektywie nasze finanse publiczne byłyby o wiele bardziej zdrowe, a emerytury byłyby o wiele wyższe, gdyby dostosować się do 67. lat - mówi dr Kolek.

Nie wszyscy dadzą radę pracować dłużej. Wiek emerytalny powinien być wyższy dla osób zdrowych

Antoni Kolek, gdy był gościem programu "Pieniądze to nie wszystko" Superbiznesu w czerwcu wskazywał, że wieku emerytalnego w Polsce podnieść się ustawowo nie da. Zaproponował wtedy indywidualny wiek emerytalny dla każdego seniora, który byłby zależny od stanu zdrowia. Tym samym osoby niezdolne do pracy mogłyby przejść na emeryturę, a zdrowi mogliby pracować do określonego wieku.

