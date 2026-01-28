Nie zmienią śmieciówki na etat bez zgody sądu! Rząd Tuska zmienia wielką reformę

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-01-28 12:09

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy zostanie znacząco przebudowana. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk potwierdza ustalenia money.pl - inspektor nie będzie mógł od ręki przekształcić umowy zlecenia w etat. Decyzja wymaga aprobaty sądu.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, siedzi przy stole, gestykulując, omawiając zmiany w reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Na tle widoczne symbole instytucji państwowych. Temat szerzej na Super Biznes.

i

Autor: Super-Ring Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, siedzi przy stole, gestykulując, omawiając zmiany w reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Na tle widoczne symbole instytucji państwowych. Temat szerzej na Super Biznes.
  • W Polsce ponad 2,4 miliona ludzi pracuje na umowach śmieciowych
  • Reforma PIP miała być bronią przeciwko patologii - teraz zostanie osłabiona
  • Sądy będą musiały działać szybciej, choć dziś na wyrok czeka się 2 lata
  • Rząd ma czas tylko do sierpnia - projekt to kamień milowy KPO
Super Biznes SE Google News

Rewolucja w PIP z hamulcem ręcznym - sądy zamiast inspektorów

Wielka reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która miała być odpowiedzią na gigantyczną skalę nadużyć na polskim rynku pracy, przechodzi metamorfozę. Według ustaleń money.pl, potwierdzonych przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, nowa wersja projektu zakłada istotne ograniczenie uprawnień inspektorów pracy.

Inspektor w dalszym ciągu będzie mógł wydać decyzję administracyjną o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę, ale będzie ona zaskarżalna bezpośrednio do sądu. Co więcej - wniesienie odwołania automatycznie wstrzyma wykonanie decyzji do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia.

Umowy śmieciowe - problem, który dotyka miliony Polaków

Skala zjawiska jest przerażająca. Na koniec marca 2025 roku w Polsce ponad 1,39 miliona osób wykonywało pracę wyłącznie na podstawie umów zleceń i pokrewnych. Liczba ta wzrosła o 5,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku. Łącznie z osobami, które łączą zlecenia z jednoosobową działalnością gospodarczą tzw. B2B, liczba ta przekracza 2,4 miliona.

To 2,4 miliona ludzi pozbawionych podstawowych zabezpieczeń socjalnych - płatnego urlopu wypoczynkowego, urlopu rodzicielskiego, godnej emerytury naliczanej od pełnego wynagrodzenia, kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego. To rodziny balansujące na granicy stabilności, pracownicy bez prawa do chorobowego, kobiety rodzące dzieci bez ochrony socjalnej. A nie... To ostatnie do poprawki, kobiety nie rodzą w Polsce dzieci. Może właśnie dlatego. 

Walka z patologią czy ustępstwo wobec pracodawców?

– Wraz z ministrem Żurkiem pracujemy nad wypracowaniem korekt w projekcie, którego cel pozostał niezmieniony: walka z patologią umów śmieciowych. Przy reformie Państwowej Inspekcji Pracy chcemy wzmocnić rolę sądów, ale z tym wiąże się konieczność usprawnienia, przyspieszenia ich pracy. Teraz na wyrok czeka się 2 lata, to za długo – zapowiedziała minister Dziemianowicz-Bąk w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

Według nowych ustaleń rządowych, w pewnych przypadkach - dotyczących kobiet w ciąży czy innych szczególnie wrażliwych grup pracowników - sądy powinny wydawać zabezpieczenia umożliwiające nawet bezzwłoczne przekształcenie umowy cywilnoprawnej w etat. Jednak w praktyce oznacza to, że los tysięcy pracowników wyzyskiwanych na umowach śmieciowych będzie zależał od przeciążonych sądów, w których obecnie na wyrok czeka się nawet 2 lata.

Polecany artykuł:

Reforma PIP z nowym podejściem. Sąd ostatecznym arbitrem w sporach o umowy

Reforma PIP kluczowa dla pieniędzy z KPO

Minister poinformowała, że projekt trafił do resortu funduszy, ponieważ propozycja wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy stanowi realizację ważnego kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy. Dziemianowicz-Bąk ma nadzieję, że w lutym projekt będzie procedowany przez Radę Ministrów.

Rząd ma niewiele czasu - do sierpnia Polska musi rozliczyć się z KPO.

– Wedle mojej wiedzy dialog w sprawie projektu idzie w dobrym kierunku. Jako resort jesteśmy w pełnej gotowości, by procedować tę reformę. Jesteśmy spóźnieni, więc informuję wszystkie zainteresowane strony, że musimy działać szybko, sprawnie, nie tylko z uwagi na KPO, ale także z powodu wagi tematu. Skala problemu jest ogromna i nie ma czasu do stracenia – zaznaczyła Dziemianowicz-Bąk.

Miliony na szali - prezydent może zablokować reformę

Na pytanie o potencjalne weto prezydenta Karola Nawrockiego, minister odpowiedziała wprost: – Myślę, że pałac prezydencki powinien zastanowić się, czy chce brać na siebie odpowiedzialność za utratę kilkunastu miliardów złotych. To nie jest polityczny szantaż, to są fakty. Mamy rekordowe dane dotyczące umów śmieciowych i historie ludzi, którzy są na nie wypychani.

Pytanie brzmi jednak: dlaczego los ponad 2,4 miliona Polaków zatrudnionych na umowach pozbawionych podstawowych gwarancji socjalnych jest traktowany po macoszemu? Dlaczego reforma, która miała być skutecznym narzędziem w walce z patologią, zostaje rozwodniona i uzależniona od i tak już przeciążonego wymiaru sprawiedliwości?

Czy ludzie pracujący na śmieciówkach, często ciężej i więcej niż ich koledzy na etatach, naprawdę muszą czekać kolejne lata na elementarną sprawiedliwość?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025
Sonda
Na jakiej umowie wykonujesz pracę?
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UMOWY ZLECENIE
PRACA NA ŚMIECIÓWCE
UMOWY ŚMIECIOWE