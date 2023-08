Niebotyczne zarobki szefów linii lotniczych. Ile wynoszą pensje prezesów?

Dodatek aż 5540,25 zł dla emerytów. Który senior ma do niego prawo?

Duży wzrost wynagrodzeń w lotnictwie cywilnym

Według włoskiego dziennika najlepiej zarabia Shai Weiss z brytyjskiej Virgin Atlantic. Jego roczne pobory wynoszą 4,3 miliona euro. "Są tak wysokie, mimo że przewoźnik zakończył 2022 r. rok ze stratą" - zauważa włoski dziennik, cytowany przez Interię.

"Jedynie 100 tysięcy euro mniej zarabia rocznie Carsten Spohr, prezes Lufthansy. W minionym roku największa linia lotnicza Europy osiągnęła 791 mln euro zysków i zwiększyła przychody o 153 proc. Tyle samo, co Spohr zarabia Ben Smith - kanadyjski szef grupy Air France-KLM"-czytamy w Interii.

Portal wymienia, że na kolejnym czwartym miejscu uplasował się szef easyJeta, Szwed, Johan Lundgren. Jego zarobki wzrosły z 920 tys. euro w 2021 r. do 3,5 mln euro w roku następnym. Piąta lokata przypadła Luisowi Gallego, dyrektorowi zarządzającego IAG - holdingu, w skład którego wchodzą British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus i Level. Ten menedżer w rok zarobił 3 mln euro- podaje Interia.

Portal wymienia również zarobki innych szefów, Dimitrios Gerogiannis z greckich linii lotniczych Aegean - zarabia 2,41 mln euro rocznie. W 2021 r. jego pensja była o 2 miliony niższa. Mniej - 1,78 miliona euro rocznie - wynoszą zarobki Seana Doyle’a, prezesa British Airways. 1,68 mln euro zarabia Anko Van der Werff - dyrektor SAS (Scandinavian Airlines) a 1,26 mln euro József Váradi z Wizz Air.

Co ciekawe wg. włoskiego dziennika najmniejsze dochody ma szef Ryanaira Michael O'Leary z roczną pensją wynoszącą 975 tys. euro. Mimo to jest on najbogatszy na tej liście ponieważ posiada około 700 mln euro w akcjach (ponad 3 mld zł).

Sieć Obywatelska Watchdog Polska musiała czekać aż trzy lata na ujawnienie zarobków byłego już szefa LOT Rafała Milczarskiego. Okazuje się, że zarobki szefa polskich linii lotniczych jak na warunki polskie są dość wysokie, ale patrząc na powyższe wynagrodzenia to drobne. W ubiegłym roku podano kwotę, z której wynika, że zarabiał niemal 3 mln zł w rok. Te dane ujawniono po latach batalii sądowych. Nie wiadomo natomiast jaka jest obecnie pensja nowego już prezesa polskich linii lotniczych.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.