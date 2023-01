i Autor: Shutterstock Emeryci

System emerytalny w Polsce

Niższy wiek emerytalny to cios dla Polaków! Tyle pieniędzy stracą. Mamy wyliczenia

Krótsza praca i wyższa emerytura? To marzenie wielu Polaków, jednak jak przekonują eksperci - niemożliwe do spełnienia. Jak informuje dr Antoni Kolek w rozmowie z portalem Business Insider "obniżenie wieku emerytalnego automatycznie oznacza bowiem, że mamy mniej czasu na oszczędzanie, a świadczenia pobieramy dłużej - to musiałoby oznaczać niższe emerytury".