Nowa usługa In Postu. Ma zrewolucjonizować rynek zakupów online

Na spotkaniu dla grupy handlowców ogłoszono, że InPost w prowadzi na rynek własną usługę płatności InPost Pay. Zdaniem Rafała Brzoski, dla kierowanej przez niego firmy to "największa innowacja od czasu Paczkomatu". Już w 2021 roku InPost zastrzegł w Urzędzie Patentowym znak towarowy InPost Pay. Znak przypinano do kategorii oprogramowania do płatności, terminalu, obsługi i przetwarzania transakcji, w tym bezdotykowych i internetowych.

Celem InPostu jest wprowadzenie usługi prostej i wygodnej w obsłudze, "eliminującej zbędne kliknięcia". Zakupy z InPost Pay mają być jeszcze szybsze dla 11 milionów użytkowników aplikacji InPostu, z którą nowa usługa będzie zintegrowana. W ostatnich miesiącach InPost Pay testowany był w gronie "family and friends". Na początek usługa płatności InPostu ma zostać wdrożona w pierwszej grupie około 1500 sklepów internetowych. W pierwszej kolejności skorzystają z niej polscy klienci. - Mamy kolejkę chętnych do implementacji naszej usługi płatnościowej - komentował Rafał Brzoska.

Na koniec marca do InPostu należało 29,8 tys. Paczkomatów, z czego 20 tys. w Polsce, gdzie przy wzroście liczby dostarczonych paczek o 18 proc. przychody poszły w górę o 29 proc., m.in. dzięki dwóm podwyżkom cen w ciągu roku. Operator dostarczył 132 mln przesyłek (18 proc. więcej niż przed rokiem): 110,4 mln do Paczkomatów i 21,7 mln do domów odbiorców.

