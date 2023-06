Szybsza przesyłka w Paczkomat? Wyślij paczkę do tej godziny!

Co wyrok TSUE oznacza dla frankowiczów? Sądny dzień dla kredytobiorców

W ramach nowej organizacji, godzina graniczna w każdej ze stref określa maksymalny czas nadania przesyłki przez Paczkomat InPost lub PaczkoPunkt, lub też godzinę zlecenia podjazdu kuriera, tak aby przesyłka mogła wyruszyć w dalszą drogę jeszcze tego samego dnia. Szczegółowe godziny graniczne dla poszczególnych stref to:

Strefa A: 16:00

Strefa B: 15:00

Strefa C: 14:00

Strefa D: 13:00

Sieć urządzeń Paczkomat w Europie na koniec pierwszego kwartału 2023 roku wynosiła 29 765, z czego 20 tysięcy maszyn znajdowało się w samej Polsce. InPost posiada największą tego typu infrastrukturę w Europie. 59% Polaków może znaleźć Paczkomat w odległości, którą można pokonać w mniej niż 7 minut spacerem.

Przychody InPostu za rok 2022 wzrosły o 53,8% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 7 079,1 miliona złotych. Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 20,6% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając wartość 1 961,4 miliona złotych. Wolumen obsłużonych przesyłek wzrósł o 44% w porównaniu do roku poprzedniego, sięgając 744,9 miliona sztuk.

