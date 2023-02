Prezes InPostu zabrał głos w sprawie odmiany słowa Paczkomat. I teraz wszystko jasne

Można odmieniać słowo Paczkomat! InPost wydał komunikat

- W ostatnich dniach przez media przeszła burza, jakoby InPost zabraniał odmieniania słowa 𝗣𝗮𝗰𝘇𝗸𝗼𝗺𝗮𝘁® InPost przez przypadki... Jak to w takich przypadkach bywa, każdy interpretuje to po swojemu. Eksperci wiedzą, o co tak naprawdę chodzi, InPost po prostu chroni swoją markę 𝗣𝗮𝗰𝘇𝗸𝗼𝗺𝗮𝘁® InPost. Większość marek robi dokładnie to samo! - napisał na portalu Linkedin rzecznik InPostu Wojciech Kądziołka.

Jak wyjaśnił rzecznik, w ciągu ostatnich lat InPost wydał miliard, żeby zbudnować brand Paczkomat InPost i stwierdził, że konkurencja jeśli chce zbudować swoją markę nie powinna korzystać z własności intelektualnej innej firmy. Podkreślił również, że każdy konsument może odmieniać słowo Paczkomat. Głos w tej sprawie zabrał także prezes firmy, Rafał Brzoska.

Głos zabrał prezes InPost Rafał Brzoska

- Z nieukrywanym zdziwieniem, zdumieniem i radością na twarzy śledzę, jak to wielkie tuzy polskiego - czasami - dziennikarstwa, również mówi, że to InPost zabronił odmieniać słowo Paczkomat przez przypadki. Otóż nic bardziej mylnego, każdy z naszych klientów, wy wszyscy możecie nazywać Paczkomat InPost jak tylko wam się podoba, możecie "iść do paczkomatu" [...] Cała burza została wywołana tylko i wyłącznie w momencie, w którym poprosiliśmy wszystkich naszych klientów, czyli sklepy internetowe, żeby w sposób poprawny pokazywały brand Paczkomat InPost w swoim koszyku - wyjaśnił Brzoska.

Prezes InPost wyjaśnił także, że polskie prawo w swoich "niedoskonałościach i absurdach" mówi wprost - jeżeli mamy do czynienia z brandem, to powinien być prezentowany konsumentom w sposób taki, aby nie uległ degeneracji.

- A że włożyliśmy tyle miliardów, to zależy nam na tym, żeby inni wymyślili swój brand, a nie kopiowali nasz, więc moi drodzy - może to jest apel do posłów stanowiących prawo - zamiast komentować na twitterku, warto wziąć się do roboty, a zmienić prawo, żeby było bardzo logiczne i nie zmuszało firm do ochrony swojej wartości intelektualnej w sposób [...] czasami absurdalny - powiedział Brzoska.

