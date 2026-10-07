Nowe ceny maksymalne paliw. Tyle zapłacisz na stacji w czwartek [8.10.2026]

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-10-07 13:31

Kierowców czekają nowe, nieco niższe ceny paliw na stacjach. Zgodnie z nowym obwieszczeniem resortu energii litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,83 zł, a oleju napędowego 7,74 zł. To efekt działania pakietu Ceny Paliwa Niżej.

Trzy pylony stacji BP, Orlen i MOL z cenami paliw. O nowych cenach maksymalnych benzyny przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Tomasz Szymlet Trzy słupy z cenami paliw na stacjach BP, Orlen i MOL w Lesznie, prezentujące bieżące stawki benzyny 95, 98, oleju napędowego i LPG. Zdjęcie ilustruje temat ulg podatkowych i maksymalnych cen paliw, o których można przeczytać na Super Biznes.
  • W czwartek maksymalne ceny wszystkich paliw będą niższe niż w środę: benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł, a diesel 7,74 zł.
  • Spadek cen to efekt trzeciej odsłony rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), mającego na celu ograniczenie wzrostu cen i obniżenie kosztów tankowania.
  • Pakiet CPN jest finansowany z 60-procentowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a za niestosowanie maksymalnych cen grozi kara do 1 mln zł.
  • Cały program wsparcia cen paliw ma obowiązywać do końca 2026 roku, a jego szacowany koszt to około 5 mld zł.

Nowe, niższe ceny paliw od czwartku. Ile zapłacimy na stacjach?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, w czwartek kierowcy zapłacą mniej za tankowanie. Maksymalne ceny paliw będą niższe niż w środę, a litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł. Cena benzyny 98 spadnie do 7,71 zł, a oleju napędowego do 7,74 zł. Dla porównania, w środę stawki te wynosiły odpowiednio 6,86 zł, 7,74 zł i 7,80 zł. Kolejne obwieszczenie poznamy w czwartek.

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Pakiet CPN – co to jest i jak działa mechanizm kontroli cen?

Regulacja cen jest możliwa dzięki trzeciej odsłonie rządowego programu wsparcia. Pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN) ma na celu ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm uruchomiono na mocy ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków. Za niestosowanie się do cen maksymalnych grozi kara w wysokości do 1 mln zł.

Tania benzyna ma pomóc kierowcom, ale pojawia się pytanie, jak długo państwo będzie w stanie za nią płacić. Ekonomiści PKO BP wyliczyli, że wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych wystarczą na finansowanie pełnego programu CPN przez zaledwie około 2,5 miesiąca. Tymczasem dotychczasowy koszt programu sięgnął już 5,2 mld zł.

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