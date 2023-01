Nowe dłuższe urlopy dla Polaków. Sprawdź zmiany w Kodeksie pracy

Kodeks pracy - nowe urlopy

Kodeks pracy się zmienia. Pojawiają się zapisy w Kodeksie pracy, które teoretycznie mają ułatwić życie pracownikom. To co powinno wielu zaciekawić, to fakt, że nowe przepisy wprowadzają kolejne dni wolne od pracy. Przybywa nawet 7 dodatkowych dni urlopu w roku. W ogóle w nowych zapisach pojawiają się nowe kategorie urlopów: z powodu działania siły wyższej i urlop opiekuńczy. Zobacz w galerii, w jakich sytuacjach można z tego rodzaju wolnego skorzystać i na jakich dokładnie zasadach. To nie koniec zmian. Nowe przepisy wprowadzają też zmiany w urlopie dla świeżo upieczonych rodziców. Tutaj zmian jest sporo i mogą być kluczowe przy rozplanowaniu opieki nad dzieckiem. Warto pamiętać o tym, że oprócz urlopów są też możliwości opieki nad dzieckiem w czasie jego choroby. Zasady nowych urlopów, ale i tych obowiązujących od dawna, przedstawiamy w galerii załączonej do artykułu.

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

