Nowe podwyżki na stajach paliw. Kierowcy sięgną głębiej do kieszeni

Ceny paliwa zaczną rosnąć!

Analitycy e-petrol.pl w publikacji z 31 stycznia 2024 roku wskazali, że cena ropy naftowej rośnie i przekroczyła już 80 dolarów za baryłkę. To oczywiście nie pozostało bez wpływu na ceny paliwa w hurcie i detalu, były to pierwsze podwyżki od dziewięciu tygodni i co gorsza, ceny będą dalej rosły.

Jak podają eksperci e-petrol.pl w ostatnim tygodniu olej napędowy podrożał średnio o 11 groszy i obecnie przeciętna cena to 6,54 zł za litr ON. Z kolei benzyna 95 podrożała przeciętnie o 9 groszy i jej średnia cena wynosi teraz 6,34 zł za litr. Podrożał także autogaz (o 3 grosze), który kosztuje przeciętnie 2,92 zł za litr LPG.

Jak wskazują eksperci, za benzynę 95 najwięcej zapłacimy na Podlasiu, średnio 6,44 zł/litr. Z kolei olej napędowy najdroższy jest w woj. Mazowieckim, w którym płaci się 6,61 zł/litr. Najdroższe LPG tankują mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego, średnio 3 zł/litr.

Natomiast najtańsza benzyna 95 jest w woj. lubuskim (średnio 6,22 zł/litr). Z kolei najtańszy diesel i LPG są w woj. łódzkim, kolejno 6,44 zł/litr i 2,79 zł/litr. Identyczna średnia cena autogazu jest na Górnym Śląsku.

Pieniądze to nie wszystko Alicja Defratyka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.