Nowe samochody droższe niż kiedykolwiek. Ile musimy za nie teraz zapłacić?

Drastyczny wzrost cen nowych aut!

Jak wynika z raportu opisywanego przez "Puls Biznesu" aż o 65,7 proc. podrożały mały SUV-y z silnikiem diesla. Z kolei samochody z segmentu B (auta miejskie, typu Renault Clio, Volkswagen Polo) podrożały o 45,3 proc. w przypadku wariantów benzynowych i o 44,6 proc. w przypadku diesli. Co więcej, wiele wskazuje na to, że ceny będą rosły dalej.

- Można zakładać, że w najbliższych latach, głównie na skutek nowych norm, będziemy świadkami wzrostu cen aut spalinowych. Wyrównywanie cen pojazdów nie będzie skutkiem spadku kosztów zakupu wariantów zeroemisyjnych, lecz wzrostem cen wersji konwencjonalnych - powiedział Pulsowi Biznesu Dariusz Wołoszka z Info-Ekspert.

Ile trzeba zapłacić za nowy samochód?

W 2019 roku średnia cena małego SUV-a z silnikiem diesla według danych Info-Ekspert wynosiła 100 tys. zł. Obecnie wzrosła do 166 tys. zł. W przypadku aut z segmentu B średnia cena w 2019 roku wynosiła ok. 63,6 tys. zł, a obecnie to już 92,5 tys. zł.

Choć niewątpliwie cegiełkę do wzrostu cen dołożyły auta elektryczne, to również pojazdy EV są coraz droższe. Jak wskazuje Info-Ekspert, auto elektryczne w segmencie B jest o 88 proc. niż wariant benzynowy.

