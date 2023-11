Nowe stawki abonamentu Apple w Polsce. Gigant podnosi ceny

500 plus nie sprawdziło się! 800 plus tylko dla pracujących? Polityk PSL wyjaśnia

Od teraz użytkownicy sprzętu Apple z logo jabłka zobaczą wyraźny wzrost cen swoich abonamentów. Podstawowy pakiet One, oferujący 50GB miejsca w chmurze, dostęp do Apple Music, TV+ i Arcade, będzie kosztować 39 złotych miesięcznie.

Za to samo, ale w wersji rodzinnej, która umożliwia korzystanie z usług przez kilku użytkowników oraz oferuje 200GB miejsca w chmurze, będziemy musieli płacić 49 złotych miesięcznie, co oznacza podwyżkę o 5 złotych w porównaniu do poprzednich cen.

Globalny trend podnoszenia cen

To kolejny sygnał wskazujący na globalny trend podnoszenia cen w branży usług streamingowych. Firmy starają się dostosować swoje ceny do rosnących kosztów produkcji i utrzymania jakości usług, co wpływa na kieszenie użytkowników. Apple dołącza do tego ruchu, co może wpłynąć na decyzje niejednego abonenta korzystającego z ich usług.

