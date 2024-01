Nowe wakacje kredytowe coraz bliżej. Jakie będą zasady?

Wakacje kredytowe. Kiedy będzie można zawiesić spłatę kredytu?

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana informacja o skierowaniu pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

W piśmie zamieszczonym na RCL a skierowanym do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów Mariusza Skowrońskiego wiceminister finansów Jurand Drop napisał „mając na uwadze konieczność wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. wakacji kredytowych z dniem 1 marca br., uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej”.

W projekcie znalazły się zapisy, których celem jest przedłużeniu obowiązywania mechanizmu wakacji kredytowych na rok 2024. Zawieszenie ma przysługiwać w marcu 2024 r. oraz w wymiarze miesiąca w każdym kwartale. Poza tym zawieszenie spłaty kredytu ma przysługiwać konsumentowi, jeżeli stosunek raty do dochodu kredytobiorcy za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie przekraczać 35 proc.

W projekcie znalazły się także propozycje zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. O pomoc z FWK według projektu ustawy będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej, w przypadku których rata stanowi 40 proc. dochodu jego gospodarstwa domowego (obecnie ten wskaźnik wynosi 50 proc.).

Poza tym w projektowanej ustawie proponuje się zwiększenie kwoty dochodu uprawniającej do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Będzie można skorzystać ze wsparcia FWK, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie będzie przekraczał dwuipółkrotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej (w obecnych przepisach jest mowa o dwukrotności tej kwoty).

W projekcie znalazła się propozycja wydłużenia możliwego okresu udzielania wsparcia z 36 na 40 miesięcy. Poza tym proponuje się zwiększenie wartości maksymalnego wsparcia z dotychczasowego poziomu 2 tys. zł do poziomu 3 tys. zł. W efekcie maksymalna wartości pożyczki na spłatę zadłużenia będzie wynosić 120 tys. zł. Poza tym proponuje się wydłużenie okresu spłat wsparcia lub pożyczki z obecnych 144 rat do 200 rat.

Wakacje kredytowe. Czy każdy może zawiesić spłatę?

Projekt przewiduje także, że umorzenie pozostałej części rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia będzie następowało po dokonaniu, bez opóźnienia, spłaty 134 rat. Obecne przepisy pozwalają na umorzenie 44 rat, po dokonaniu spłaty 100 rat. Projektowane rozwiązanie zapewni możliwość umorzenia 66 rat i tym samym pozostałej do zwrotu kwoty wsparcia w wysokości do 39,6 tys. zł.

Przepisy wprowadzające wakacje kredytowe weszły w życie w 2022 r. Na ich podstawie każdy kredytobiorca – bez względu na uzyskiwane dochody – mógł nie płacić rat kredytu przez cztery miesiące w roku 2022 i 2023. Przy czym w roku 2022 wakacje kredytowe przysługiwały przez każde dwa miesiące w III i IV kw. 2022 roku oraz przez jeden miesiąc w każdym kwartale roku 2023.

Według szacunków Związku Banków Polskich wakacje kredytowe według przepisów obowiązujących do końca 2023 r. wygenerowały dla banków koszty w wysokości ok. 14 mld zł. Jednocześnie ZBP szacuje, że wakacje kredytowe w formule, która znajduje się w projektowanej nowelizacji ustawy, może oznaczać dla banków koszty od 2,55 mld zł do 3,76 mld zł, przy czym ostatnia kwota jest szacowana przy założeniu maksymalnej partycypacji kredytobiorców, spełniających kryteria.

