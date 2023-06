Nowy przedmiot w szkołach od września. Uczniowie nauczą się czegoś praktycznego?

Nauczyciele mają obawy

Z badań przeprowadzonych przez niezależną agencję badawczą na zlecenie Fundacji Zwolnieni z Teorii wynika, że ponad 72 proc. nauczycieli jako największe wyzwanie postrzega nowy sposób nauczania przedmiotu tj. zarządzanie projektami i projekt zespołowy. Skąd biorą się te obawy?

– Jeśli nauczyciele nie mieli do czynienia z zarządzaniem projektami wcześniej, będą musieli się tego nauczyć. Natomiast z mojego doświadczenia wiem, że nie jest to nic trudnego, ponieważ to są życiowe kwestie, których doświadczamy w codziennym życiu. Dodatkowo ta forma włącza młodzież do działania i dzięki temu angażuje ich w sposób naturalny, ucząc sensownych kompetencji. Zarządzanie projektami i realizacja projektów zespołowych to świetna forma przekazu wiedzy, ale też ogromne ułatwienie dla nauczyciela z korzyścią dla ucznia, bo to nie sama sucha wiedza, ale praktyczne działanie – dodaje Agnieszka Dyńska.

Co dokładnie się zmienia?

Jak deklaruje ministerstwo zakres treści kształcenia przedmiotu ma dotyczyć nie tylko zarządzania projektami, ale także ekonomii, finansów osobistych, funkcjonowania rynku pracy, socjologii, psychologii i prawa. W ramach przedmiotu uczniowie będą poznawać podstawowe kategorie, mechanizmy i procesy ekonomiczne oraz czynniki, które na nie wpływają.

– To, co najbardziej wybrzmiewa z lektury ramy programowej to praca zespołowa realizowana przy długofalowym projekcie, czego dotychczas w wielu szkołach brakowało. A szkoda, bo potem w życiu dorosłym okazuje się, że ta umiejętność pracy z innymi, tłumaczenia im swoich racji, przekonywania czy negocjowania ma ogromne znaczenie. Z mojej perspektywy wprowadzenie do podstawy programowej prawdziwej pracy projektowej uczniów to przełomowy moment dla polskiego systemu edukacji – ocenia Marcin Bruszewski, ekspert ds. edukacji, wiceprezes Fundacji Zwolnieni z Teorii, która od blisko 10 lat wspiera uczniów w realizacji zespołowych projektów społecznych oraz nauczycieli towarzyszących im na każdym etapie projektu.

Jak zauważa ekspert, do września tysiące nauczycieli ma przed sobą zadanie przygotowania nowych scenariuszy lekcji i programu nauczania uwzględniającego zupełnie nowe komponenty, m.in.: zarządzanie projektami i projekt zespołowy. Wiele z nich zadaje sobie pytanie, jak wspierać młodzież bez nadmiernej kontroli, jak zachęcić ich do pracy z kolegami i koleżankami czy jak radzić sobie z wyzwaniami w trakcie trwania projektu, twierdzi Bruszewski.

Z czego wynika zmiana?

Nowy przedmiot według rozporządzenia ministra edukacji (z lutego br.) ma być "odpowiedzią na zmienność i złożoność współczesnego świata, które stawiają szczególne wyzwania przed młodzieżą. Kompetencje takie jak krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętność współpracy i komunikowania się z innymi mają pomóc sprostać tym wyzwaniom"

Bruszewski twierdzi, że g łównym celem przedmiotu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtowanie postaw, które pozwolą na aktywne działanie i odnoszenie sukcesów na różnych polach – biznesowym, prywatnym, rodzinnym, zawodowym i społecznym.

– Najsensowniejszy ruch polega na zmianie techniki uczenia z trybu wykładniczego na pracę zespołową i realizację zadań metodą projektową. Z doświadczenia wiemy, że nic tak nie uczy, jak własne sukcesy i porażki. Widzą to tysiące młodych ludzi, którzy co roku realizują zespołowe projekty społeczne ze wsparciem naszej platformy internetowej, która krok po kroku prowadzi ich przez te doświadczenie. Najsilniejszym nośnikiem wiedzy są emocje, które towarzyszą właśnie takim zdarzeniom – komentuje Marcin Bruszewski.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek już w styczniu br. zapowiedział, że chciałby, aby od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości zostały zastąpione nowym przedmiotem biznes i zarządzanie. Zdaniem Czarnka, po nowym przedmiocie można spodziewać się bardziej praktycznego nauczania przedsiębiorczości na każdej płaszczyźnie życia. Nowy przedmiot znalazłby się na maturze od 2027 r. jako przedmiot do wyboru.

