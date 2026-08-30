O tyle wzrosną emerytury. Znamy prognozy. Nadchodzi najniższa waloryzacja od lat?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-08-30 17:18

Wiele wskazuje na to, że czeka nas najniższa waloryzacja emerytur od wielu lat. Minister Finansów Andrzej Domański podał prognozowane wskaźniki na 2027 rok. Wygląda na to, że inflacja będzie wyższa, niż zakładano.

  • Minister Finansów Andrzej Domański przedstawił prognozy wskaźników makroekonomicznych przy okazji przyjęcia projektu budżetu.
  • Na tej podstawie oszacowaliśmy, że w 2027 roku emerytury wzrosną o około 3,7 proc., co wynika m.in. z podwyższonej prognozy inflacji do 2,8 proc.
  • Waloryzacja emerytur w 2028 roku może być jedną z najniższych w ostatnich latach.

O tyle wzrosną emerytury. Znamy prognozy. Nadchodzi najniższa waloryzacja od lat?

W piątek, 28 sierpnia, rząd przyjął budżet na przyszły rok. Projekt ustawy budżetowej uwzględnił nową prognozę najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że przyszłoroczne dochody mają wynieść około 695 mld zł, czyli o 68,4 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2026 roku.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że rząd zmienił swoje przewidywania dotyczące cen. Średnioroczna inflacja w 2027 roku ma wynieść 2,8 proc. Jeszcze w czerwcu zakładano 2,5 proc., a więc nowa prognoza jest wyższa o 0,3 pkt proc. Jednocześnie resort finansów zakłada, że wynagrodzenia wzrosną nominalnie o 5,9 proc. Realnie, po odliczeniu inflacji, podwyżki wyniosą więc ok. 3 proc.

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Emerytury w 2027 i 2028 roku. Nadchodzi najniższa waloryzacja od lat?

Na podstawie najnowszych danych możemy oszacować o ile realnie wzrosną emerytury w przyszłym roku. Resort finansów potwierdził, że do wyliczenia waloryzacji emerytur użyje 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Podwyżka powinna być więc na poziomie ok. 3,7 proc. A co z rokiem następnym? Wiele wskazuje na to, że 2028 rok przyniesie najbardziej lichą waloryzację o lat! Jeśli inflacja średnioroczna wyniesie 2,8 proc., a prognozowany realny wzrost płac utrzyma się na poziomie 3 proc., to waloryzacja może wynieść ok. 3,4 proc.

Jak będą wyglądały wtedy emerytury w porównaniu do obecnych? O ile wzrośnie minimalna dziś stawka 1978,49 zł, a o ile 6000 zł? Opierając się na powyższych danych obliczyliśmy, jak mogą kształtować się kwoty przyszłych świadczeń. Sprawdź w galerii poniżej.

Waloryzacja emerytur na 2028 rok
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WALORYZACJA EMERYTUR