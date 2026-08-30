Minister Finansów Andrzej Domański przedstawił prognozy wskaźników makroekonomicznych przy okazji przyjęcia projektu budżetu.

Na tej podstawie oszacowaliśmy, że w 2027 roku emerytury wzrosną o około 3,7 proc., co wynika m.in. z podwyższonej prognozy inflacji do 2,8 proc.

Waloryzacja emerytur w 2028 roku może być jedną z najniższych w ostatnich latach.

O tyle wzrosną emerytury. Znamy prognozy. Nadchodzi najniższa waloryzacja od lat?

W piątek, 28 sierpnia, rząd przyjął budżet na przyszły rok. Projekt ustawy budżetowej uwzględnił nową prognozę najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że przyszłoroczne dochody mają wynieść około 695 mld zł, czyli o 68,4 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2026 roku.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że rząd zmienił swoje przewidywania dotyczące cen. Średnioroczna inflacja w 2027 roku ma wynieść 2,8 proc. Jeszcze w czerwcu zakładano 2,5 proc., a więc nowa prognoza jest wyższa o 0,3 pkt proc. Jednocześnie resort finansów zakłada, że wynagrodzenia wzrosną nominalnie o 5,9 proc. Realnie, po odliczeniu inflacji, podwyżki wyniosą więc ok. 3 proc.

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Emerytury w 2027 i 2028 roku. Nadchodzi najniższa waloryzacja od lat?

Na podstawie najnowszych danych możemy oszacować o ile realnie wzrosną emerytury w przyszłym roku. Resort finansów potwierdził, że do wyliczenia waloryzacji emerytur użyje 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Podwyżka powinna być więc na poziomie ok. 3,7 proc. A co z rokiem następnym? Wiele wskazuje na to, że 2028 rok przyniesie najbardziej lichą waloryzację o lat! Jeśli inflacja średnioroczna wyniesie 2,8 proc., a prognozowany realny wzrost płac utrzyma się na poziomie 3 proc., to waloryzacja może wynieść ok. 3,4 proc.

Jak będą wyglądały wtedy emerytury w porównaniu do obecnych? O ile wzrośnie minimalna dziś stawka 1978,49 zł, a o ile 6000 zł? Opierając się na powyższych danych obliczyliśmy, jak mogą kształtować się kwoty przyszłych świadczeń. Sprawdź w galerii poniżej.

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