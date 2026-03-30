Obniżka paliw Tuska uderza w emerytury! Zaskakujący efekt działań rządu

Dariusz Brzostek
PAP
2026-03-30 15:04

Tańsze paliwo dziś, problem jutro? – alarmują ekonomiści i ostrzegają przed skutkami decyzji rządu Donalda Tuska, który obniżając ceny paliw w Polsce,,, może zaszkodzić emerytom. Bowiem redukcja cen paliw i wprowadzenie maksymalnej ceny na stacja uderzy w emerytury Polaków!

i

Obniżki dla kierowców, kłopot dla emerytów

Rząd Donalda Tuska ogłosił wielką ulgę dla kierowców obniżając VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalne ceny na stacjach. Dzięki temu litr benzyny Pb95 ma kosztować maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł.

Na pierwszy rzut oka wygląda to jak dobra wiadomość dla milionów kierowców. Ale to tylko jedna strona medalu. Z drugiej ekonomiści biją na alarm. Ich zdaniem działania rządu mogą mieć zupełnie nieoczekiwane skutki – także dla przyszłych emerytur Polaków.

Eksperci: budżet może stracić miliardy

Zdaniem analityków z Konfederacji Lewiatan, obniżenie podatków na paliwa oznacza ogromne ubytki w budżecie państwa. Według ich wyliczeń państwowa kasa może tracić nawet 1,6 miliarda złotych miesięcznie na niższej akcyzie i podatku VAT.

Jeśli rząd utrzyma tarczę paliwową do końca czerwca, dziura w finansach publicznych może sięgnąć aż 4,8 miliarda złotych. A to – jak ostrzegają ekonomiści – oznacza większy deficyt i nowe problemy dla finansów państwa.

 Gdzie w tym wszystkim emerytury?

Ale to nie wszystko. Eksperci wskazują na jeszcze jeden efekt, o którym mało kto dzisiaj mówi. Jeśli rząd spróbuje zasypać powstałą dziurę nowymi podatkami, na przykład podatkiem od nadmiarowych zysków firm energetycznych, może to odbić się na giełdzie.

A spadki na giełdzie oznaczają mniej pieniędzy w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych. „To może uderzyć w kapitał emerytalny Polaków” – ostrzegają analitycy Konfederacji Lewiatan.

Grozi nam turystyka paliwowa

Konfederacja Lewiatan zwraca też uwagę na jeszcze jeden możliwy problem. Jeśli paliwo w Polsce będzie wyraźnie tańsze niż w sąsiednich krajach, może pojawić się tzw. turystyka paliwowa.

To oznacza, że kierowcy z zagranicy będą przyjeżdżać do Polski tylko po to, by zatankować taniej. A to może jeszcze bardziej zwiększyć popyt na paliwo i wywołać nowe napięcia na rynku. 

Rząd broni swojej decyzji

Mimo ostrzeżeń ekonomistów rząd przekonuje, że działania są konieczne. Władze tłumaczą, że chodzi przede wszystkim o ochronę kierowców i zahamowanie wzrostu inflacji, która przez drożejące paliwa znów zaczęła rosnąć.

W podobnym tonie wypowiada się ekonomista Marek Zuber. „Maksymalne ceny paliw to pomysł rodem z komuny. Jestem przeciwko takim działaniom, ale sytuacja jest nadzwyczajna. Dlatego mimo wszystko staram się zrozumieć intencje tego rządu” – dodał ekonomista.

PTNW Wasyl Bodnar
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Sobotni test z ortografii. Wyrazy, które na dyktandzie wywołują dreszcze uczniów
Pytanie 1 z 10
Uzupełnij prawidłowo zdanie: Z okazji Black Friday w galerii handlowej znalazłem sweter w...
Porachunki Osobiste
Czym jest Business Intelligence i jak wykorzystać siłę danych w swojej firmie? PORACHUNKI OSOBISTE
Porachunki Osobiste
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
EMERYTURA
CPN
CENY PALIW