Marcowe dane GUS sygnałem do obniżki stóp procentowych?

Bank Santander ocenia, że marcowe dane GUS sprzyjają obniżce stóp procentowych, która mogłaby nastąpić już podczas majowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP). GUS poinformował, że produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 2,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem aż o 8,6 proc.

Jednocześnie, analitycy ostrzegają przed potencjalnymi zagrożeniami dla sektora przemysłowego: - "To, co źle wróży sektorowi, to możliwe negatywne konsekwencje wojen handlowych, co najprawdopodobniej przesądziło o pogorszeniu nastrojów w przemyśle w kwietniu".

Budownictwo w cieniu rozczarowań

Nieco mniej optymistyczne są dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej, która w marcu spadła o 1,1 proc. r/r. Analitycy Santander komentują: - "Marzec był dość ciepły, więc trudno tłumaczyć rozczarowanie trudnymi warunkami pogodowymi. Nadal uważamy, że kolejne miesiące powinny przynieść powrót do dodatniego tempa wzrostu w budownictwie, ponieważ powinny nabierać tempa inwestycje infrastrukturalne na szczeblu samorządowym i rządowym".

Dodatkowym impulsem dla sektora budowlanego mają być inwestycje związane z obronnością.

Presja płacowa słabnie?

Kolejnym istotnym elementem analizy są dane dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia. GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2025 r. wyniosło 9.055,92 zł, co oznacza wzrost o 7,7 proc. rdr. Jednocześnie, zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,9 proc. rdr.

Analitycy Santander wskazują na spowolnienie wzrostu płac. Ich zdaniem, "Ogółem, dane stanowią kolejne zaskoczenie w dół, co sugeruje, że presja płacowa może wygasać szybciej niż zakładano, a tym samym znacznie zwiększa szanse na obniżkę stóp procentowych o 50 pb na najbliższym, majowym posiedzeniu RPP".

Eksperci spodziewają się również poprawy sytuacji na rynku pracy w drugiej połowie roku.

Nastroje w gospodarce

W kwietniu odnotowano mieszane nastroje w polskiej gospodarce, z lekkim wskazaniem na pogorszenie optymizmu. - "Nieznaczną poprawę zanotowano w gastronomii i hotelarstwie, w informacji i komunikacji oraz w transporcie. W pozostałych sektorach wskaźniki optymizmu pogorszyły się, w tym najmocniej w handlu detalicznym (spadek do -3,9 pkt z -1,5 pkt) oraz w przetwórstwie przemysłowym (-8,7 pkt z -7,7 pkt), co naszym zdaniem może być efektem niepewności związanej z gwałtownymi zmianami w polityce handlowej USA". Analitycy Santander obawiają się, że "ze względu na powyższy czynnik, w najbliższych miesiącach pole do poprawy optymizmu w polskich firmach może być ograniczone".

Warto też zwrócić uwagę na inflację PPI, która w marcu wzrosła do -1,1 proc. r/r z -1,3 proc. r/r w lutym. "Spodziewamy się, że inflacja PPI będzie powoli dalej pięła się w górę i pod koniec roku może przekroczyć zero" – podsumowują analitycy Santander.

