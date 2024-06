Nowe zasady dla e-sprzedaży w Polsce! Od 1 lipca 2024 r.

Już za kilka dni, 1 lipca 2024 r., w Polsce wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące sprzedaży online. Nowe zasady mają na celu walkę z oszustwami podatkowymi i zapewnienie uczciwego rozliczania się z fiskusem.

Zmiany wynikają z implementacji unijnej dyrektywy DAC7, która miała zostać wdrożona przez państwa członkowskie do 1 stycznia 2023 r. Polska z opóźnieniem nadrabia zaległości, ale od lipca nowe regulacje będą obowiązywać również u nas.

Co się zmienia?

Platformy internetowe takie jak Allegro, OLX, Vinted i Booking.com będą zobowiązane do zbierania danych o swoich sprzedawcach i przekazywania ich do urzędu skarbowego.

Dane te obejmują m.in. imię i nazwisko, adres, NIP oraz informacje o transakcjach.

Urząd skarbowy na podstawie tych danych sprawdzi, czy sprzedający płacą podatki od dochodów z internetowej sprzedaży.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe obowiązki dotyczą przede wszystkim osób, które sprzedają online regularnie i osiągają z tego tytułu znaczące przychody.

Platformy cyfrowe będą zobowiązane do przekazywania do urzędu skarbowego danych nie tylko o sprzedających towary, ale również o osobach, które:

Wynajmują pokoje, mieszkania, domy, garaże i parkingi.

Świadczą usługi osobiście, np. wykonują remonty, oferują transport, korepetycje itp.

Dokładnie rzecz biorąc, obowiązek rozliczenia się z fiskusem dotyczy osób, które w ciągu roku kalendarzowego:

Przeprowadziły więcej niż 30 transakcji sprzedaży na jednej platformie internetowej.

Osiągnęły przychód ze sprzedaży na jednej platformie internetowej przekraczający 2 tys. euro.

Nie podasz danych? Platforma zablokuje wypłatę i konto!

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży online dają platformom internetowym nowe narzędzia do egzekwowania przekazywania danych o sprzedawcach do urzędu skarbowego. Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli nie podasz platformie wymaganych informacji:

W pierwszej kolejności platforma zablokuje wypłatę Twojego wynagrodzenia za sprzedane towary lub usługi.

Jeśli nadal będziesz oporny, platforma zablokuje Twoje konto sprzedającego.

Pamiętaj! Dostarczenie platformie niezbędnych danych jest obowiązkowe. W przeciwnym razie możesz stracić dostęp do platformy i swoje zarobki.

Co dalej z e-sprzedawcami?

W najbliższych dniach platformy internetowe zaczną wysyłać do sprzedawców informacje o nowych przepisach i prosić o podanie wymaganych danych.

Uwaga sprzedający online! Nowa ustawa sięga wstecz!

Fiskus może sprawdzić Twoje transakcje nawet z 2023 roku! Dlaczego? Nowe przepisy nakładają na platformy internetowe obowiązek zebrania danych o swoich użytkownikach za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.. Oznacza to, że jeśli w tym czasie sprzedawałeś online, Twoje dane mogą trafić do urzędu skarbowego.

Ale nie martw się, jeśli sprzedajesz okazjonalnie. Dane te obejmą tylko tych, którzy przekroczą ustalone limity, o których piszemy powyżej.

Dokładne informacje o tym, jak rozliczać się z fiskusem ze sprzedaży online, znajdziesz na stronach internetowych urzędu skarbowego.

Vinted już donosi na polskich sprzedawców do skarbówki!

Chociaż nowe przepisy dotyczące sprzedaży online w Polsce wchodzą w życie dopiero 1 lipca 2024 r., to Vinted już teraz przekazuje dane o swoich polskich klientach do skarbówki!

Dlaczego? Vinted jest zarejestrowana na Litwie, gdzie unijna dyrektywa DAC7 obowiązuje już od dawna. Na podstawie litewskiego prawa firma zbiera informacje o swoich użytkownikach (w tym z Polski) i wysyła je do litewskiego urzędu skarbowego. Następnie litewskie urzędy przekazują te dane do polskiego fiskusa, który może wezwać polskich sprzedawców do wyjaśnień.

Tańczące z promocjami 20 VI 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.