Ulga dla seniora – zwrot podatku z odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop

Dobra wiadomość dla seniorów! Osoby, które w niedawnym czasie przeszły na emeryturę i otrzymały odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, mogą mieć szansę na odzyskanie części zapłaconego podatku. Skarbówka potwierdza, że w pewnych sytuacjach, dzięki tzw. uldze dla seniora, czyli PIT-0, te świadczenia mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Kluczowe znaczenie ma moment otrzymania tych środków oraz spełnienie istotnego warunku: "nieotrzymywania emerytury" w momencie wypłaty odprawy i ekwiwalentu. Oznacza to, że jeśli otrzymałeś odprawę i ekwiwalent zanim ZUS wypłacił Ci pierwsze świadczenie emerytalne, masz realną szansę na skorzystanie z ulgi.

Potwierdzeniem tej interpretacji jest niedawna indywidualna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), która przyznała rację podatniczce w podobnej sytuacji. Kobieta, która przeszła na emeryturę w lutym 2024 roku, otrzymała odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop w marcu 2024 roku, jeszcze przed wypłatą pierwszej emerytury. Dyrektor KIS zgodził się, że w jej przypadku ulga dla seniora ma zastosowanie, a tym samym nadpłacony podatek powinien zostać zwrócony.

Kto może skorzystać z ulgi dla seniora? Kluczowy warunek "nieotrzymywania emerytury"

Ulga dla seniora nie jest dostępna dla wszystkich emerytów. Kluczowym kryterium, które decyduje o możliwości skorzystania z tego zwolnienia podatkowego, jest moment otrzymania odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop. Zgodnie z interpretacją fiskusa, aby móc skorzystać z ulgi, w momencie wypłaty tych świadczeń nie możesz jeszcze pobierać emerytury.

Oznacza to, że jeśli ZUS wypłacił Ci pierwsze świadczenie emerytalne przed dniem, w którym otrzymałeś odprawę i ekwiwalent, niestety nie będziesz mógł skorzystać z ulgi. Warunek "nieotrzymywania emerytury" musi być spełniony dokładnie w momencie wypłaty przychodu.

Kto więc może skorzystać z ulgi dla seniora? Przede wszystkim osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), zakończyły aktywność zawodową, otrzymały odprawę i ekwiwalent, a dopiero później zaczęły pobierać emeryturę.

Jak działa ulga dla pracujących seniorów? Wyjaśnienie przepisów

Ulga dla pracujących seniorów to preferencja podatkowa wprowadzona w ramach "Polskiego Ładu", mająca na celu zachęcenie osób w wieku emerytalnym do kontynuowania aktywności zawodowej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i nie pobierają emerytury, mogą skorzystać ze zwolnienia z PIT do kwoty 85 528 zł rocznie.

Ulga obejmuje przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Ważne jest, aby z tytułu tych przychodów podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Co istotne, ulga dla seniora jest limitowana. Dotyczy przychodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Oznacza to, że jeśli Twoje roczne przychody przekraczają tę kwotę, zwolnieniu podlega jedynie część dochodu.

