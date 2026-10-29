Ogromne zmiany na kolei przed Wszystkich Świętych. PKP Intercity z komunikatem dla podróżnych

Anna Wojnowska
2026-10-29 9:21

Przewoźnik kolejowy PKP Intercity przygotował dodatkowe udogodnienia dla osób planujących podróże na Wszystkich Świętych. Od 28 października do 2 listopada na tory wyjedzie 210 dodatkowych wagonów w 126 pociągach. Na największych dworcach w kraju pasażerom pomogą mobilni informatorzy, a wybrane popularne składy pojadą w podwójnym zestawieniu.

Pociąg PKP Intercity stoi przy peronie 1 pod dachem dworca. O podróżach na Wszystkich Świętych czytaj na Podróże.
Autor: Shutterstock/ Shutterstock

Najważniejsze informacje w pigułce

  • Termin obowiązywania zmian: od 28 października do 2 listopada,
  • Wzmocnienie składów: 210 dodatkowych wagonów w 126 pociągach PKP Intercity na najpopularniejszych trasach,
  • Podwójne zestawienie: cztery kursy pociągu „Łużyce” łączącego Warszawę z Wrocławiem zyskają dwa razy więcej miejsc,
  • Wsparcie na dworcach: mobilni informatorzy pomogą pasażerom 30 października oraz 1 i 2 listopada na 10 największych stacjach w Polsce,
  • Zalecenie przewoźnika: wcześniejsza rezerwacja biletów na wyjazd oraz podróż powrotną.

Większa pojemność pociągów i wsparcie na dworcach – szczegóły akcji PKP Intercity

W okresie przełomu października i listopada Polacy masowo odwiedzają groby bliskich, co generuje ogromny ruch na kolei. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez PKP Intercity, przewoźnik na bieżąco monitoruje poziom rezerwacji i podjął decyzję o znaczącym zwiększeniu liczby miejsc w pociągach. Do 126 najbardziej obleganych składów zostanie dołączonych łącznie 210 wagonów.

Szczególnym wzmocnieniem objęto połączenie „Łużyce” na trasie Warszawa Wschodnia – Zgorzelec. Na kluczowym odcinku między Warszawą a Wrocławiem pociąg ten pojedzie w podwójnym zestawieniu elektrycznych zespołów trakcyjnych:

  • 30 października i 1 listopada: pociąg nr 1644/5 z Warszawy Wschodniej do Zgorzelca w podwójnym składzie na odcinku Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny,
  • 31 października i 2 listopada: pociąg nr 6144/5 ze Zgorzelca do Warszawy Wschodniej w podwójnym składzie na odcinku Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia.

Dodatkowo w dniach 30 października oraz 1 i 2 listopada na 10 największych stacjach kolejowych w kraju pojawią się mobilni informatorzy. Pomogą oni pasażerom zlokalizować właściwy peron, sprawdzić rozkład jazdy czy zaplanować sprawną przesiadkę. Akcja obejmie dworce: Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Kraków Główny, Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Katowice oraz Szczecin Główny.

Wszystkich Świętych
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Praktyczny poradnik dla podróżnych – jak uniknąć problemów na kolei?

Największego natężenia ruchu w pociągach przewoźnik spodziewa się w piątek, 30 października. Aby podróż w okresie Wszystkich Świętych przebiegła sprawnie i bez stresu, warto zastosować się do kilku istotnych porad przygotowanych przez ekspertów:

  • kup bilet z wyprzedzeniem: wcześniejszy zakup gwarantuje miejsce siedzące i pozwala uniknąć braku biletów w szczycie przewozowym,
  • zaplanuj od razu powrót: pociągi powrotne 1 i 2 listopada również mogą cieszyć się ogromną frekwencją, dlatego warto zarezerwować komplet biletów jednocześnie,
  • przewidź zapas czasu na przesiadki: w okresie wzmożonego ruchu na stacjach podróżujący z przesiadkami powinni uwzględnić dodatkowy czas na przejście między peronami,
  • skorzystaj z aplikacji mobilnych: status połączeń oraz ewentualne opóźnienia na trasie można na bieżąco weryfikować w aplikacji PKP Intercity lub w serwisie Portal Pasażera,
  • zwróć się do mobilnego informatora: w razie wątpliwości na dworcu szukaj pracowników w charakterystycznych kamizelkach, którzy pomogą odnaleźć właściwy pociąg.
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