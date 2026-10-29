Najważniejsze informacje w pigułce

Termin obowiązywania zmian: od 28 października do 2 listopada,

od 28 października do 2 listopada, Wzmocnienie składów: 210 dodatkowych wagonów w 126 pociągach PKP Intercity na najpopularniejszych trasach,

210 dodatkowych wagonów w 126 pociągach PKP Intercity na najpopularniejszych trasach, Podwójne zestawienie: cztery kursy pociągu „Łużyce” łączącego Warszawę z Wrocławiem zyskają dwa razy więcej miejsc,

cztery kursy pociągu „Łużyce” łączącego Warszawę z Wrocławiem zyskają dwa razy więcej miejsc, Wsparcie na dworcach: mobilni informatorzy pomogą pasażerom 30 października oraz 1 i 2 listopada na 10 największych stacjach w Polsce,

mobilni informatorzy pomogą pasażerom 30 października oraz 1 i 2 listopada na 10 największych stacjach w Polsce, Zalecenie przewoźnika: wcześniejsza rezerwacja biletów na wyjazd oraz podróż powrotną.

Większa pojemność pociągów i wsparcie na dworcach – szczegóły akcji PKP Intercity

W okresie przełomu października i listopada Polacy masowo odwiedzają groby bliskich, co generuje ogromny ruch na kolei. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez PKP Intercity, przewoźnik na bieżąco monitoruje poziom rezerwacji i podjął decyzję o znaczącym zwiększeniu liczby miejsc w pociągach. Do 126 najbardziej obleganych składów zostanie dołączonych łącznie 210 wagonów.

Szczególnym wzmocnieniem objęto połączenie „Łużyce” na trasie Warszawa Wschodnia – Zgorzelec. Na kluczowym odcinku między Warszawą a Wrocławiem pociąg ten pojedzie w podwójnym zestawieniu elektrycznych zespołów trakcyjnych:

30 października i 1 listopada: pociąg nr 1644/5 z Warszawy Wschodniej do Zgorzelca w podwójnym składzie na odcinku Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny,

pociąg nr 1644/5 z Warszawy Wschodniej do Zgorzelca w podwójnym składzie na odcinku Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny, 31 października i 2 listopada: pociąg nr 6144/5 ze Zgorzelca do Warszawy Wschodniej w podwójnym składzie na odcinku Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia.

Dodatkowo w dniach 30 października oraz 1 i 2 listopada na 10 największych stacjach kolejowych w kraju pojawią się mobilni informatorzy. Pomogą oni pasażerom zlokalizować właściwy peron, sprawdzić rozkład jazdy czy zaplanować sprawną przesiadkę. Akcja obejmie dworce: Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Kraków Główny, Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Katowice oraz Szczecin Główny.

6

Praktyczny poradnik dla podróżnych – jak uniknąć problemów na kolei?

Największego natężenia ruchu w pociągach przewoźnik spodziewa się w piątek, 30 października. Aby podróż w okresie Wszystkich Świętych przebiegła sprawnie i bez stresu, warto zastosować się do kilku istotnych porad przygotowanych przez ekspertów:

kup bilet z wyprzedzeniem: wcześniejszy zakup gwarantuje miejsce siedzące i pozwala uniknąć braku biletów w szczycie przewozowym,

wcześniejszy zakup gwarantuje miejsce siedzące i pozwala uniknąć braku biletów w szczycie przewozowym, zaplanuj od razu powrót: pociągi powrotne 1 i 2 listopada również mogą cieszyć się ogromną frekwencją, dlatego warto zarezerwować komplet biletów jednocześnie,

pociągi powrotne 1 i 2 listopada również mogą cieszyć się ogromną frekwencją, dlatego warto zarezerwować komplet biletów jednocześnie, przewidź zapas czasu na przesiadki: w okresie wzmożonego ruchu na stacjach podróżujący z przesiadkami powinni uwzględnić dodatkowy czas na przejście między peronami,

w okresie wzmożonego ruchu na stacjach podróżujący z przesiadkami powinni uwzględnić dodatkowy czas na przejście między peronami, skorzystaj z aplikacji mobilnych: status połączeń oraz ewentualne opóźnienia na trasie można na bieżąco weryfikować w aplikacji PKP Intercity lub w serwisie Portal Pasażera,

status połączeń oraz ewentualne opóźnienia na trasie można na bieżąco weryfikować w aplikacji PKP Intercity lub w serwisie Portal Pasażera, zwróć się do mobilnego informatora: w razie wątpliwości na dworcu szukaj pracowników w charakterystycznych kamizelkach, którzy pomogą odnaleźć właściwy pociąg.