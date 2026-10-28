Wydłużone godziny pracy. Do której zrobisz zakupy w sobotę?

Przed dniem Wszystkich Świętych w 2026 roku jest sobota, 31 października. Z racji tego, że kolejny dzień to niedziela objęta zakazem handlu oraz dzień ustawowo wolny od pracy, w sklepach można spodziewać się wyjątkowo dużego ruchu. Aby uniknąć paraliżu i tłumów przy kasach, sieć zdecydowała się na specjalny harmonogram. Wszystkie placówki Lidla w całym kraju będą otwarte co najmniej do godziny 23:00.

Co więcej, w wybranych lokalizacjach zakupy zrobisz jeszcze później. Wydłużone godziny funkcjonowania obowiązują nie tylko w sobotę, ale również w piątek 30 października. Pozwala to na wygodne zaplanowanie wizyty w markecie nawet po późnym powrocie z pracy czy przygotowaniach do wyjazdu.

Harmonogram pracy Lidla na przełomie października i listopada 2026

Organizacja przedświątecznych zakupów wymaga dokładnego zaplanowania czasu. Oto jak dokładnie prezentuje się rozkład jazdy dyskontu w ostatnich dniach października i na początku listopada:

30 października (piątek): sklepy otwarte co najmniej do godz. 23:00 lub dłużej.

sklepy otwarte co najmniej do godz. 23:00 lub dłużej. 31 października (sobota): wszystkie placówki czynne przynajmniej do godz. 23:00.

wszystkie placówki czynne przynajmniej do godz. 23:00. 1 listopada (niedziela – Wszystkich Świętych): wszystkie sklepy nieczynne.

wszystkie sklepy nieczynne. 2 listopada (poniedziałek – Dzień Zaduszny): powrót do standardowych godzin otwarcia.

Warto pamiętać, że w Polsce funkcjonują również całodobowe placówki tej sieci (m.in. w Warszawie, Poznaniu czy Bielanach Wrocławskich), które w sobotę 31 października kończą pracę o godzinie 23:00 z uwagi na niedzielny zakaz handlu.

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Jak przygotować się do przedświątecznych zakupów i uniknąć kolejek?

Znajomość godzin pracy to jedno, ale warto też wiedzieć, jak podejść do zakupów sprytnie. Ponieważ sobota 31 października będzie ostatnim momentem na uzupełnienie zapasów spożywczych oraz zakup zniczy czy chryzantem, największego natężenia ruchu należy spodziewać się w godzinach południowych oraz wczesnopopołudniowych.

Jeśli chcesz zrobić zakupy sprawnie i w komfortowych warunkach, warto rozważyć wizytę w markecie późnym wieczorem – między godziną 21:00 a 23:00. Przed wyjściem z domu dobrą praktyką jest sprawdzenie dokładnych godzin pracy konkretnego dyskontu w swojej okolicy za pomocą aplikacji mobilnej Lidl Plus lub oficjalnej strony internetowej sieci.