Ogromny przywilej dla księży i polityków. Unikną dużego ryzyka

Nie wszyscy Panowie w średnim wieku "mogą spać spokojnie"

Nowym tematem numer 1 po powołaniu Jacka Kurskiego do Banku Światowego jest wiadomość o powołaniu na ćwiczenia wojskowe. O ile w przypadku młodych jest to zrozumiałe, to wiele kontrowersji może wzbudzać fakt, że "bilet do wojska" mogą otrzymać również osoby do 55 roku życia. Oczywiście o ile kategoria przyznana na komisji wojskowej pozwala na takie powołanie. Z kategorią D i E, Panowie "mogą spać spokojnie". Pozostali mogą z niepokojem oczekiwać wizyty listonosza. Na przyszły rok wojsko planuje bowiem powołać na ćwiczenia maksymalnie 200 tys. rezerwistów. Wezwania mogą się spodziewać przedstawiciele niemal wszystkich grup zawodowych - donosi Interia.

Kto może być wezwany na ćwiczenia

Portal money.pl, wyjaśnia że na szkolenie wojskowe można wezwać tzw. rezerwę pasywną, którą stanowią wszystkie osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie podlegają militaryzacji, do 55. roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień oficerski lub podoficerski - do 63. roku życia.

-Ustawa przewiduje, że rezerwiści pasywni mogą być powoływani na ćwiczenia wojskowe jednodniowe, krótkotrwałe - do 30 dni bez przerwy, długotrwałe - do 90 dni bez przerwy oraz rotacyjne, łącznie do 30 dni, odbywane z przerwami w ciągu danego roku kalendarzowego. Ćwiczenia mogą polegać m.in. na zwalczaniu skutków katastrof żywiołowych czy akcjach poszukiwawczych - informuje portal.

Dalej portal przypomina, że są jeszcze osoby z tzw. rezerwy aktywnej, którą stanowią te osoby, które zgłosiły chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie, złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, także do 55 lub 63 roku życia. Powołani są oni na czas nieokreślony. Rezerwiści zobowiązani są do pełnienia służby raz na kwartał przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez co najmniej 14 dni raz na 3 lata - informuje money.pl

Ale wśród rezerwy wyłączone są dwie grupy zawodowe.

Kogo nie obejmuje obowiązek szkolenia wojskowego?

Otóż jak informuje portal Interia, do tych dwóch grup zaliczają się duchowni i politycy. Jak zauważa portal, kluczowy jest tu art. 248, ustęp 5. ustawy o obronie ojczyzny, który mówi, że "na ćwiczenia wojskowe żołnierzy PR nie powołuje się osób, które są wyłączone od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Tym samym powołania nie otrzymają nie tylko posłowie i senatorowie, lecz także samorządowcy, radni, urzędnicy wyższego szczebla oraz kandydaci w wyborach.

