Utrzymanie stawek opłaty mocowej dla gospodarstw domowych w 2027 roku.

Wprowadzenie zmiennych, kwartalnych stawek opłaty mocowej dla firm.

Zróżnicowanie opłat ma motywować przedsiębiorców do oszczędzania energii w godzinach szczytu.

Najwyższa stawka dla firm w drugim kwartale 2027 r., najniższa w pierwszym.

Decyzja prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina ogłoszona pod koniec października 2026 roku.

Decyzja URE: Co się zmienia w opłacie mocowe?

Rachunki za prąd to temat, który od lat spędza sen z powiek Polakom. Jednym z ich składników jest opłata mocowa , która ma gwarantować bezpieczeństwo dostaw energii. Pod koniec października 2026 roku poznaliśmy jej wysokość na nadchodzący rok. Zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina, stawki opłaty mocowej dla gospodarstw domowych w 2027 roku pozostaną na tym samym poziomie co w 2026. To dobra wiadomość dla milionów Polaków.

Prawdziwa rewolucja czeka jednak przedsiębiorców, dla których URE przygotował zupełnie nowy sposób naliczania opłat.

Opłata mocowa dla firm. Przedsiębiorców czeka rewolucja w rachunkach

Do tej pory przedsiębiorcy byli przyzwyczajeni do jednej, stałej stawki opłaty mocowej przez cały rok. W 2026 roku wynosiła ona 0,2194 zł/kWh. To się jednak kończy. Interia Biznes wskazuje, że od nowego roku URE wprowadza stawki kwartalne, co oznacza, że cena za gotowość do dostarczenia prądu będzie inna w zależności od pory roku.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Stawki na 2027 rok dla firm (poza ryczałtem) to:

I kwartał (styczeń-marzec): 0,1925 zł/kWh (spadek o 12,3% w stosunku do 2026 r.)

0,1925 zł/kWh (spadek o 12,3% w stosunku do 2026 r.) II kwartał (kwiecień-czerwiec): 0,2141 zł/kWh

0,2141 zł/kWh III kwartał (lipiec-wrzesień): 0,1984 zł/kWh

0,1984 zł/kWh IV kwartał (październik-grudzień): 0,1950 zł/kWh

Od 1 stycznia 2027 roku wysokość opłaty mocowej dla firm będzie zależała od kwartału, a stawki będą się wahać od 0,1925 zł/kWh do 0,2141 zł/kWh. Najwięcej przedsiębiorcy zapłacą więc wiosną, a najmniej na początku roku.

Co z rachunkami za prąd w domach? Jest dobra wiadomość

Podczas gdy firmy muszą przygotować się na zmiany, większość Polaków może odetchnąć z ulgą. Gospodarstwa domowe, rozliczane ryczałtowo, nie odczują żadnej podwyżki. Stawki opłaty mocowej, które zależą od rocznego zużycia energii elektrycznej, pozostaną na niezmienionym poziomie.

Dla większości Polaków najważniejsza informacja jest jedna: ich domowe rachunki za prąd, w części dotyczącej opłaty mocowej, nie wzrosną w 2027 roku. Oznacza to, że opłaty, które znamy z faktur w 2026 roku, będą obowiązywać także w kolejnym. Przykładowo, gospodarstwa domowe zużywające najwięcej prądu (powyżej 2800 kWh rocznie) wciąż zapłacą z tego tytułu około 355 zł brutto w skali całego roku.

Czym jest opłata mocowa i dlaczego URE zmienia zasady?

Warto przypomnieć, czym w ogóle jest opłata mocowa . To nie jest opłata za zużytą energię, ale za samą gotowość systemu do zapewnienia nam prądu w każdej chwili. Mówiąc prościej, płacimy za to, by elektrownie były w stanie wyprodukować wystarczająco dużo energii, kiedy jej potrzebujemy. Pieniądze z tej opłaty idą na utrzymanie starszych bloków energetycznych i budowę nowych.

Skąd więc pomysł na kwartalne stawki dla firm? Urząd Regulacji Energetyki tłumaczy, że nie jest to urzędniczy kaprys. Nowe, kwartalne stawki mają odzwierciedlać faktyczne obciążenie sieci i zachęcić przedsiębiorców do bardziej świadomego korzystania z energii. Chodzi o to, by firmy przenosiły część swojego zużycia na godziny poza szczytem. Warto pamiętać, że opłata mocowa dla biznesu jest naliczana za energię pobraną od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach od 7:00 do 22:00. Zmienne stawki mają być więc bodźcem do lepszego planowania i w efekcie – do oszczędności.

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