Co wpływa na wysokość rachunków za prąd?

Wysokość rachunków za energię elektryczną zależy nie tylko od cen prądu, ale również od naszych codziennych nawyków oraz urządzeń, takich jak lodówka czy filtr w akwarium, które – choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy – zużywają energię przez całą dobę. Na zużycie energii elektrycznej wpływają bowiem wszystkie urządzenia, które są w danym momencie włączone. O ile telewizor czy odkurzacz uruchamiamy samodzielnie, o tyle niektóre sprzęty pobierają prąd przez całą dobę. W części przypadków koszty ich użytkowania wynoszą zaledwie kilka groszy dziennie.

Ile prądu zużywają lampki choinkowe? Tyle kosztuje ich świecenie przez cały grudzień

Choć do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze trochę czasu, w sklepach już pojawiają się świąteczne dekoracje i iluminacje świetlne. Tradycyjne lampki choinkowe pobierają zaledwie 4 W mocy. Oznacza to, że przez 24 godziny nieprzerwanego świecenia zużywają tylko 0,096 kWh energii elektrycznej.

W 2026 roku cena samej energii elektrycznej w taryfie G11 wynosi około 0,62 zł brutto za 1 kWh. Po uwzględnieniu kosztów dystrybucji i pozostałych opłat łączna stawka wynosi jednak od około 0,96 zł do 1,10 zł brutto za 1 kWh, w zależności od operatora i sprzedawcy. Przy cenie 0,62 zł/kWh doba świecenia lampek kosztuje niespełna 6 groszy. Po doliczeniu dystrybucji i pozostałych opłat koszt ten wzrasta do około 9–11 groszy.

A ile zapłacimy, jeśli lampki będą świecić bez przerwy przez cały grudzień? W ciągu 31 dni zużyją łącznie 2,976 kWh energii elektrycznej. Przy stawce 0,62 zł/kWh koszt wyniesie około 1,85 zł, natomiast po uwzględnieniu dystrybucji i pozostałych opłat wzrośnie do około 2,86–3,27 zł. Oznacza to, że nawet całodobowe świecenie takich lampek przez cały grudzień zwiększy rachunek za prąd zaledwie o kilka złotych.

Które urządzenia zużywają najwięcej prądu? Jeden sprzęt generuje najwyższe koszty

Są jednak urządzenia, które dodadzą do naszego rachunku nie kilka a kilkadziesiąt złotych. Latem może to być klimatyzator, ponieważ nie tylko wprawia powietrze w ruch, ale przede wszystkim odbiera ciepło z pomieszczenia i odprowadza je na zewnątrz. Odpowiada za to sprężarka, która jest jednym z najbardziej energochłonnych elementów urządzenia.

W ciągu całego roku korzystamy jednak również z energochłonnych urządzeń, które znacząco wpływają na wysokość naszych miesięcznych rachunków za prąd. Niektóre z nich zużywają nawet setki kilowatogodzin energii rocznie. Jak wyliczył „Dziennik.pl”, spośród analizowanych sprzętów największe zużycie energii generuje płyta indukcyjna.

Przy założeniu, że korzystamy z niej przez godzinę dziennie, roczne zużycie prądu wynosi około 1200 kWh, co według przytoczonych wyliczeń przekłada się na wydatek rzędu 550 zł. Sporo energii pobiera również piekarnik. Jeśli używamy go codziennie przez pół godziny, w ciągu roku zużyje około 365 kWh, co oznacza koszt około 227 zł. Z kolei lodówka, która pracuje przez całą dobę, zużywa rocznie około 275 kWh energii elektrycznej, co daje wydatek na poziomie 170 zł. Nieco mniej, bo około 240 kWh rocznie, przypada na czajnik elektryczny, którego użytkowanie kosztuje około 149 zł.

Ile kosztuje oglądanie telewizji? Tyle zapłacimy za jeden film

Najmniejsze zużycie spośród wymienionych urządzeń generuje telewizor. Przy założeniu, że telewizor podczas pracy pobiera około 162 W mocy, obejrzenie filmu trwającego godzinę i 45 minut oznacza zużycie około 0,284 kWh energii elektrycznej. Przy cenie 0,62 zł za 1 kWh koszt wyniesie około 18 groszy (bez kosztu dystrybucji). Przy założeniu, że oglądamy telewizję przez pięć godzin dziennie, urządzenie pobiera około 120 kWh energii rocznie, co przekłada się na koszt około 74 zł.

Uwaga: Przedstawione wyliczenia mają charakter orientacyjny. Faktyczne wydatki na energię elektryczną mogą się różnić w zależności od mocy poszczególnych urządzeń, czasu ich użytkowania oraz obowiązujących stawek za prąd w danym gospodarstwie domowym.