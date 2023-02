Orlen odkrył bogate złoża gazu. To 20 procent zapotrzebowania Polski

Orlen odkrył 500 mln m sześc. nowych zasobów gazu na Lubelszczyźnie

Poinformował o tym, we wtorek (14.02) prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał, że połączenie z PGNiG i kolejne odkrycia złóż pozwolą utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie ok. 20 proc. rocznego zapotrzebowania Polski.

"Niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie odkryliśmy 500 mln m sześc. nowych zasobów gazu ziemnego. Połączenie z PGNiG i kolejne odkrycia z rodzimych złóż pozwolą nam utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20 proc. rocznego zapotrzebowania Polski" - poinformował prezes PKN Orlen we wtorek na Twitterze.

– Krajowe zasoby gazu ziemnego, obok dostaw przez Baltic Pipe oraz Terminal LNGw Świnoujściu, są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kolejne odkrycia źródeł surowca z rodzimych złóż pozwolą Grupie ORLEN utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20% rocznego zapotrzebowania na to paliwo w naszym kraju. Każdy metr sześcienny gazu ziemnego z własnego wydobycia to nie tylko dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa, ale także dodatkowe wpływy finansowe dla samorządów, na których terenie eksploatujemy surowce. Dlatego ORLEN w dalszym ciągu będzie inwestować w poszukiwania i wydobycie węglowodorów. Integracja w silnym koncernie multienergetycznym spółek działających w segmencie upstream pozwoli zintensyfikować działania w tym zakresie i stworzyć potencjał do osiągania jeszcze lepszych efektów – powiedział szef Orlenu.

Jak informuje spółka w komunikacie, w bliskim sąsiedztwie od złoża Jastrzębiec trwa zagospodarowanie trzech nowych złóż gazu ziemnego. Szacowana przez spółkę łączna produkcja ze złóż Brzyska Wola, Kulno i Dąbrowica Duża, których zagospodarowanie zakończy się w przyszłym roku, osiągnie roczny poziom ok. 40 mln m sześc.

Wcześniej Orlen poinformował, że przekaże w 2023 roku prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych (jak szpitale, szkoły czy żłobki).

