Promocje na Tłusty Czwartek w Auchan

Pączki królują w promocjach supermarketów i dyskontów. Warto skorzystać z oferty, bo w renomowanych cukierniach pączek kosztuje krocie. W Auchan mamy do wyboru aż 25 smaków pączków, 20 rodzajów donutów i faworki. Są tradycyjne pączki z różą, ale też np. z rabarbarem. Sieć też proponuje pączki i donuty wegańskie. Najtańszy pączek w Auchan kosztuje tylko 83 gr (przy zakupie 12 sztuk za 9,96 zł), ale możemy je też dostać za darmo. Każdy może dostać zwrot pieniędzy wydanych na pączki w postaci ebonu. Maksymalna kwota zwrotu to 100 zł, a ebon można zrealizować tylko w sklepie, w którym kupiło się pączki. Z możliwości skorzystania z oferty wyłączone są placówki Auchan Go, Easy Auchan oraz placówki w Raciborzu przy Rybnickiej 97 i w Zielonej Górze przy Batorego 128.

Pączki za darmo w promocji Biedronki

Tylko w Tłusty Czwarte Biedronka rozdaje pączki za darmo. Możemy otrzymać aż 12 sztuk gratis! Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup innych produktów za min. 149 zł. Limit – maksymalnie 12 pączków gratis na kartę Moja Biedronka. Rodzaje pączków możemy dowolnie mieszać. To nie jedyna darmowa oferta na pączki w Biedronce. Wszystkie pączki są w promocji 5+2 gratis. Tu również smaki można dowolnie mieszać. Z kolei wszystkie donuty są w promocji 4+2 gratis.

Mega promocje na pączki w Lidlu

Lidl nie pozostał w tyle i również wprowadza promocje na Tłusty Czwartek. Za pączka z nadzieniem wieloowocowym z kuponem w aplikacji Lidl Plus zapłacimy jedynie 10 gr. W Lidlu opłaca się też kupić dużą ilość pączków, im więcej kupujesz tym mniej płacisz za sztukę. Jeśli kupmy 24 pączki z nadzieniem wieloowocowym, to jeden jest w cenie 0,19 zł.

