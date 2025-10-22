Komisja Europejska poparła plan WHO dotyczący zakazu filtrów w papierosach przed szczytem zdrowotnym COP11 w Genewie

Niemcy i Włochy oficjalnie sprzeciwiły się stanowisku Brukseli, ale ich głosy nie zostały wzięte pod uwagę przez przewodniczącą Radzie UE Danię

Projekt zawiera 16 radykalnych propozycji, w tym ograniczenie liczby sklepów z tytoniem i zakaz sprzedaży papierosów osobom urodzonym po określonej dacie

W Polsce papierosy pali ponad 8 mln osób, a państwa członkowskie UE wkrótce będą głosować nad poparciem mandatu Komisji na konferencję WHO

Bruksela chce zakazu filtrów w papierosach

Przed listopadowym szczytem zdrowotnym COP11 organizowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w Genewie, wyciekło stanowisko Komisji Europejskiej. Bruksela popiera w nim m.in. wprowadzenie zakazu filtru w papierosach. Niedopałki papierosów to najczęściej wyrzucane odpady na świecie, alarmuje WHO. Organizacja chce całkowitego zakazu filtrów. Skutkowałoby to powrotem papierosów bez filtra, popularnych w Polsce w czasach PRL. Komisja Europejska wyraziła już zgodę na pomysł WHO. Eksperci WHO przekonują, że filtry w papierosach to bomby ekologiczne, które zatruwają środowisko naturalne. Ich zakaz przyczyniłby się do spadku liczby palaczy na świecie. Bruksela podziela to zdanie i stwierdza, że „zakaz produkcji, importu, dystrybucji i sprzedaży papierosów z filtrem w istotny sposób przyczyniłby się do ograniczenia konsumpcji tytoniu”.

Ponad miliard palaczy na świecie

Według opublikowanego kilka tygodniu temu raportu WHO, papierosy pali ponad 1,1 mld ludzi w skali globu, z czego ponad 8 mln w Polsce. Ponad 20 lat temu, gdy powstała Konwencja Ramowa WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, papierosy paliło ok. 1,3 mld ludzi na świecie. WHO podkreśla, że ponad 0,2 mld osób sięga dziś po e-papierosy i podgrzewacze tytoniu.

Niemcy i Włochy protestują, Dania ignoruje sprzeciw

Jak wynika z informacji serwisu Euractiv, plan Komisji Europejskiej oprotestowały już Niemcy i Włochy, ale sprawująca Prezydencję w Radzie UE Dania nie wzięła ich głosów pod uwagę. Jak donosi Euractiv, Komisja Europejska oficjalnie zaprzecza, jakoby popierała zakaz filtrów w papierosach, ale jej własne dokumenty robocze świadczą o czymś zupełnie przeciwnym.

16 radykalnych propozycji walki z tytoniem

Projekt stanowiska UE na szczyt WHO w Genewie zawiera aż 16 radykalnych pomysłów na walkę z paleniem. Oprócz samego zakazu filtrów w papierosach, znalazły się w nim m.in.:

ograniczenie liczby i rozmieszczenia sklepów sprzedających tytoń;

ograniczenie marek papierosów dostępnych w sprzedaży;

zakaz sprzedaży papierosów osobom urodzonym po określonej dacie, a docelowo – całkowity zakaz takiej sprzedaży w całej UE.

Państwa członkowskie UE, w tym Polska, będą wkrótce głosować nad udzieleniem poparcia dla mandatu Komisji Europejskiej na konferencję zdrowotną WHO COP11 w Genewie.

