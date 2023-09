Papierowe paragony to przeżytek. Teraz będą w formie elektronicznej

Paragony w wersji elektronicznej

E-paragon to cyfrowa wersja tradycyjnego paragonu fiskalnego, który może służyć jako dowód zakupu w przypadku zwrotu towaru, wymiany lub reklamacji. To wielkie ułatwienie dla klientów, bo już nie muszą się martwić, że paragon zgubią lub uszkodzą. Teraz będą mieli go w telefonie. Usługa umożliwiająca pobranie paragonu w postaci elektronicznej na smartfona będzie całkowicie anonimowa. Klient otrzyma unikalny identyfikator, który umożliwi mu pobieranie e-paragonów. Do otrzymania identyfikatora nie są wymagane żadne dane identyfikujące Klienta, niepotrzebny jest nawet numer telefonu. To niejedyna planowana zmiana. PiS zapowiedziało w programie "Lokalna półka", że na paragonach będą musiały być zamieszczane informacje o krajach pochodzenia produktów.

Jak działa e- paragon?

Jednym z elementów systemu jest aplikacja mobilna napisana przez dowolnego producenta oprogramowania. Jedną z aplikacji do wyboru będzie aplikacja mobilna Ministerstwa Finansów (aplikacja e-Paragony).

Najpierw kupujący pobiera i instaluje na swoim smartfonie aplikację. Aplikacja, na żądanie kupującego jednorazowo łączy się z systemem dystrybucji e-paragonów, aby pobrać wygenerowany, unikalny identyfikator, którym klient będzie posługiwał się przy kasie, żądając paragonu w postaci elektronicznej. W celu uzyskania identyfikatora nie podaje się żadnych danych. Kupujący robiąc zakupy i wyrażając wolę otrzymania paragonu elektronicznego przedstawia identyfikator kasjerowi w postaci kodu paskowego, kasjer skanuje go czytnikiem, a kasa rejestrująca wysyła paragon do systemu dystrybucji. Klient w ciągu kilku sekund, funkcją aplikacji może już pobrać z systemu swój paragon. Czynności te powtarzają się przy pobieraniu kolejnych e-paragonów (w innych sklepach i w innym czasie). Klient będzie miał na odbiór e-paragonu do 30 dni i zawsze może otrzymać paragon papierowy.

