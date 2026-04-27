Pensje medyków w górę. Od lipca konkretne pieniądze

Dariusz Brzostek
2026-04-27 13:39

To już pewne. Od 1 lipca więcej pieniędzy trafi do portfeli medyków. Rząd szykuje podwyżki w ochronie zdrowia, a kwoty robią wrażenie. Najniższe wynagrodzenie dla stażysty sięgnie aż 8458 zł brutto, a doświadczeni specjaliści przekroczą 12 tysięcy złotych brutto. Czy to wystarczy, by zatrzymać ich w polskich szpitalach?

Personel medyczny w szpitalnym korytarzu. Lekarze i pielęgniarki w niebieskich uniformach i białych kitlach poruszają się w różnych kierunkach, symbolizując codzienny ruch i pracę w placówce.

Będą podwyżki w służbie zdrowia

Mamy dobre wieści dla białego sektora. Szpitale szykują podwyżki. Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia dostaną więcej pieniędzy. W wakacje wzrosną ustawowe minima wynagrodzeń.

Podwyżki obejmą szeroką grupę, dotyczy to nawet 700 tysięcy pracowników. Wszystko przez coroczną waloryzację, która jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem. A to w ubiegłym roku wyniosło aż 8903,56 zł. 

Podwyżki obejmą zarówno lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, jak i pracowników niemedycznych.

Minimalna pensja dla lekarza specjalisty to 12,9 tys. zł

Najwięcej otrzymają lekarze specjaliści. Ich minimalna pensja wzrośnie do 12 910 zł brutto – to ponad tysiąc złotych więcej niż obecnie. Tuż za nimi są farmaceuci, diagności i pielęgniarki z wysokimi kwalifikacjami. Od lipca ich pensja wyniesie co najmniej 11 485 zł brutto.

Ale podwyżki dotkną wszystkich. Lekarz bez specjalizacji dostanie ponad 10,5 tys. zł, a stażysta – 8458 zł. Nawet pracownicy bez wykształcenia średniego zobaczą więcej na pasku. 

Doświadczenie i wykształcenie ma wpływ na zarobki

Kwoty robią wrażenie, ale różnice nadal są spore. Im wyższe kwalifikacje, tym większa wypłata. System premiuje doświadczenie i wykształcenie. 

Rząd nie zapomniał o pracownikach niemedycznych, którzy są zatrudnieni w szpitalach. Osoby z wyższym wykształceniem mają mieć minimum 8903 zł brutto, ze średnim 6944 zł, a z niższym wykształceniem ponad 5787 zł. 

Tyle minimum zarobią pracownicy służby zdrowia

Według danych przytaczanych przez "Rynek Zdrowia", od 1 lipca 2026 r. minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia (kwoty brutto) będą kształtować się następująco:

- lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją - 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł),- farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka lub położna z tytułem magistra i specjalizacją - 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł),

- lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji - 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł),stażysta - 8458,38 zł (wzrost o 685,75 zł),- farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, technik elektroradiolog, psycholog bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z magistrem lub specjalizacją (bez specjalizacji) - 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł),- fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, technik analityki medycznej z wykształceniem średnim lub licencjackim bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z wykształceniem średnim - 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł),- inny pracownik medyczny z wykształceniem średnim - 7657,06 zł (wzrost o 620,78 zł),- pracownik działalności podstawowej (inny niż wykonujący zawód medyczny) z wykształceniem wyższym - 8903,56 zł (wzrost o 721,84 zł),- pracownik działalności podstawowej z wykształceniem średnim - 6944,78 zł (wzrost o 563,04 zł),- pracownik działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego - 5787,31 zł (wzrost o 469,19 zł).

