Pensje rosną szybciej niż ceny mieszkań? Zaskakująca statystyka

Wynagrodzenia rosną szybciej niż wartość mieszkań

Jak oceniają eksperci HREIT sytuacja, w której ceny mieszkań rosną szybciej niż pensje Polaków jest "niebezpieczna". W ostatnich latach dochodziło do przeplatania się okresów, w których bardziej rosły ceny mieszkań, lub bardziej pensje, jednak znacznie częściej, to płace Polaków zaliczały większe wzrosty.

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach jest warte 0,68 metrów kwadratowych mieszkania (dane z III kwartału 2023 roku), a to mniej więcej tyle samo co 5-10 lat temu.

- Z drugiej strony bieżący wynik jest trochę lepszy niż w latach 2020-2022 ale też o ponad połowę lepszy niż w roku 2007. Licząc właśnie od szczytu ostatniej hossy, który przypadł na rok 2007, nominalne ceny mieszkań na 7 głównych rynkach wzrosły co prawda o 59% (dane z indeksu hedonicznego NBP), ale w tym samym czasie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 157% - czytamy w raporcie.

Na wykresie HREIT (który zamieszczamy niżej) widać, że dochodziło do sytuacji, w których ceny mieszkań rosły bardziej od wynagrodzeń. Było tak np. w 2017 roku, czy w latach 2018-2022, prawdopodobnie podobnie będzie w ostatnich miesiącach 2023 roku (tu trzeba poczekać na pełne dane). Choć pensje rosły wtedy dosyć szybko (11 proc. r/r według GUS), to wzrost popytu przez "Bezpieczny Kredyt 2 proc." i informacje o wygaszeniu tego programu, stymulował wzrost cen mieszkań w największych miastach.

Czy to znaczy, że Polaków naprawdę stać do mieszkania? Diabeł tkwi w szczegółach

Z danych GUS wynika również, że Polacy w sektorze przedsiębiorstw tylko w grudniu 2023 roku zarobili 52 mld zł, za co można kupić ponad 96 tys. mieszkań w miastach wojewódzkich. To jednak wcale nie znaczy, że Polaków stać na coraz lepsze mieszkania, a problem tkwi w metodzie liczenia średnich wynagrodzeń.

Należy jednak pamiętać, że statystyka GUS dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 10 osób i do tego nie wszystkich (pomijany jest sektor administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej). W efekcie dane o przeciętnych wynagrodzeniach obejmują tylko 1/4 otrzymywanych pensji przez Polaków. Do tego jak wynikało z raportu HRE z 2022 roku, Polaków stać na coraz mniejsze mieszkania. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę same dane z sektora przedsiębiorstw, to siła nabywcza pracowników średnich i dużych firm, faktycznie jest coraz lepsza w kontekście siły nabywczej wynagrodzeń.

- Co może być nie mniej ciekawe, to najnowsze dane sugerują, że łączny fundusz płac w przedsiębiorstwach podwoił się w ciągu niecałych 7 lat. Jeszcze bowiem w lutym 2017 roku suma pensji brutto wypłacanych pracownikom sektora przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób wynosiła niecałe 26 miliardów. Tak niewiele czasu wystarczyło, aby trafiające na konta pracowników wynagrodzenia podwoiły się - czytamy w raporcie HREIT.

Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust wskazuje, że odradzająca się gospodarka i mała liczba pracowników wskazuje, że dobra sytuacja na rynku pracy utrzyma się dłużej. Z listopadowej projekcji inflacji wiadomo, że pensje w Polsce mają być przeciętnie wyższe o 9,3 proc. niż w 2023 roku, a do tego przestał działać program "Bezpieczny Kredyt 2 proc.", co powinno uspokoić rozgrzany popyt. Choć w 2024 roku ma wejść nowy program mieszkaniowy, to rząd pracuje nad nim, aby nie powtórzyć sytuacji, w której uruchomienie dopłat doprowadziło do drastycznych wzrostów cen.

i Autor: HREIT

Pieniądze to nie wszystko Alicja Defratyka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.