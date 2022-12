Pensje wyhamują? Ekspert mówi, co się stanie z wynagrodzeniami

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Pensje w Polsce

"W październiku widoczne jest zmniejszenie aktywności gospodarczej" - wskazał ekonomista, pytany o prognozę danych, które ma we wtorek opublikować GUS. Chodzi m.in. o dane dotyczące przeciętnego zatrudniania i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw a także dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku. Dane te poznamy po godz. 10.

Piotr Bujak z PKO BP, powołując się na analizy banku, powiedział, że "w ubiegłym miesiącu miał miejsce stabilny wzrost zatrudnienia na poziomie 2,2 proc. r/r, a także wyhamowanie rocznego wzrostu wynagrodzeń do 13,8 proc. z 14,5 proc. we wrześniu". W jego opinii świadczy to o stosunkowo dużej odporności polskiego rynku pracy na szoki gospodarcze spowodowane m.in. wojną w Ukrainie. Dodał, że spowolnienie na rynku pracy będzie następować powoli i nie będzie miało dużej skali.

Stan gospodarki

Pytany o produkcję, powiedział, że spodziewa się wzrostu dynamiki produkcji w październiku o 7,5 proc. r/r, co oznacza spowolnienie w porównaniu ze wrześniem (9,8 proc.). Zaznaczył jednak, że i tak jest to bardzo solidny wynik na tle tendencji widocznych np. w Niemczech. Wskazał, że na wyniki produkcji wpływ ma motoryzacja, która mimo osłabienia popytu zwiększyła produkcję za sprawą zwiększenia dostępności komponentów m.in. półprzewodników. Mocniej natomiast dotknięte spowolnieniem zostały budownictwo i sprzedaż detaliczna.

Ekonomista zaznaczył również, że zgodnie z analizami PKO BP inflacja producencka (PPI) w ubiegłym miesiącu wyniosła 23,1 proc. wobec 24,6 proc. miesiąc wcześniej. "I to spowolnienie wzrostu cen na poziomie producentów z pewnym opóźnieniem będzie przekradać się na zmniejszenie dynamiki cen konsumpcyjnych w szczególności towarów" - podkreślił.

