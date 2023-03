i Autor: pexels Inflacja w Polsce: kwiecień 2022. Najwyższy wskaźnik od 24 lat

Ceny gazu

Pięciokrotnie wyższy rachunek od PGNiG, niż od innego dostawcy. “Za gaz 950 zł miesięcznie”

Nawet pięciokrotny wzrost rachunku za gaz? Jak podaje portal money.pl powołując się na list czytelniczki, kobieta otrzymała aż 950 zł rachunku za gaz od PGNiG w jednym miesiącu i to w miesiącach letnich. Co ciekawe, to nie jest jedyny tego typu przypadek w ostatnim czasie.