Złożono prawie 40 tysięcy wniosków o dopłaty do elektryków na kwotę przekraczającą 1,25 miliarda złotych

Wszystkie dokumenty wpływające od 27 stycznia są przyjmowane wyłącznie w trybie warunkowym

NFOŚiGW ostrzega, że nabór może zostać zamknięty jeszcze w lutym

Szansę na dofinansowanie mają tylko ci, których wnioski nie zakończyły się podpisaniem umowy

Koniec pieniędzy przyszedł szybciej niż zakładano

Limit środków w programie NaszEauto został osiągnięty po niespełna roku funkcjonowania inicjatywy. Fundusz dysponował pulą 1 miliarda 182 milionów złotych, tymczasem zapotrzebowanie okazało się zdecydowanie większe. Do NFOŚiGW wpłynęło bowiem blisko 39 700 zgłoszeń na łączną sumę ponad 1 miliard 253 miliony złotych.

Przedstawiciele Funduszu podkreślają, że przy obecnym tempie składania dokumentów, program może zostać całkowicie wygaszony przed końcem lutego. To oznacza, że osoby liczące na wsparcie finansowe przy zakupie elektrycznego pojazdu muszą liczyć się z tym, że ich szanse drastycznie maleją z każdym dniem.

Co oznacza warunkowe przyjmowanie dokumentów

NFOŚiGW wprowadził specjalny tryb rozpatrywania wniosków dla wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły po wyczerpaniu budżetu. Każdy dokument oznaczony numerem rozpoczynającym się od NE/038643 i późniejszy - a więc złożony 27 stycznia 2026 roku po godzinie 11:05 - otrzymuje status warunkowy.

W praktyce oznacza to, że dofinansowanie może zostać przyznane tylko wtedy, gdy w programie pojawią się dodatkowe środki. Wnioskodawcy otrzymują o tym informację drogą mailową na adres podany w formularzu. Fundusz wskazuje, że część osób rezygnuje z podpisania umowy po złożeniu wniosku, dzięki czemu pieniądze wracają do puli i mogą trafić do kolejnych beneficjentów.

Ile można było otrzymać w ramach NaszEauto

Program ruszył w lutym 2025 roku i skierowany był do różnych grup odbiorców. Osoby fizyczne, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz parki narodowe mogły ubiegać się o dotację do 40 tysięcy złotych na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy samochodu elektrycznego kategorii M1.

Pod koniec ubiegłego roku oferta została rozszerzona o pojazdy użytkowe. Samochody dostawcze kategorii N1 o masie do 3,5 tony mogły otrzymać wsparcie do 70 tysięcy złotych. Największe kwoty - do 600 tysięcy złotych - przeznaczono dla małych busów kategorii M2 do przewozu osób, ważących maksymalnie 5 ton.

Z wyższych dopłat mogły korzystać organizacje pozarządowe, samorządy, parki narodowe oraz państwowe jednostki prowadzące placówki edukacyjne, opiekuńcze i lecznicze. Bazowa kwota dla osób fizycznych została podwyższona po zniesieniu dodatku dla gospodarstw o niskich dochodach. Premia za złomowanie starego auta nadal obowiązywała i pozwalała zwiększyć dofinansowanie o kolejne 10 tysięcy złotych.

Kto może spać spokojnie

Wszystkie wnioski złożone przed 27 stycznia 2026 roku, przed godziną 11:05, są rozpatrywane według standardowej procedury. Osoby, które zdążyły przed wyczerpaniem limitu, nie muszą obawiać się o swoje dofinansowanie. Fundusz zapewnia, że wyniki weryfikacji takich dokumentów są przesyłane mailowo w normalnym trybie.

Warto regularnie sprawdzać status swojego zgłoszenia przez platformę GWD dostępną pod adresem gwd.nfosigw.gov.pl. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji, wnioskodawcy otrzymują powiadomienie na wskazany adres email. Szybka reakcja może zadecydować o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy.

