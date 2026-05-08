Kluczowa zmiana na szczycie: Piotr Żak, prezes Polsatu, zastąpił swojego ojca Zygmunta Solorza na czele rady nadzorczej Polsat Boxing Promotion.

Pełna kontrola Polsatu: Telewizja Polsat przejęła 100% udziałów w Polsat Boxing Promotion, co jest częścią upraszczania struktury spółek w grupie.

Niepewna przyszłość gal: Polsat Boxing Promotion obecnie nie organizuje wydarzeń, a decyzja o kontynuacji projektu zależy od nowej strategii Grupy Polsat, która zostanie ogłoszona do końca roku.

Brak przychodów i straty: W 2024 roku spółka Polsat Boxing Promotion odnotowała 2,16 mln zł straty netto przy zerowych przychodach ze sprzedaży.

Zmiany w imperium Solorza. Piotr Żak na czele bokserskiej spółki

Prezes Telewizji Polsat i Cyfrowego Polsatu Piotr Żak przejął stery w radzie nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując tam swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat jest już jedynym właścicielem spółki, która w 2024 roku przyniosła ponad 2 mln zł straty. Jej przyszłość jest niepewna.

W biznesowym imperium Zygmunta Solorza dochodzi do istotnych przetasowań. Piotr Żak, prezes Telewizji Polsat i Cyfrowego Polsatu, zastąpił w radzie nadzorczej bokserskiej spółki swojego ojca, Zygmunta Solorza. Podobnie jak on, objął funkcję przewodniczącego. To nie jest tylko symboliczne przekazanie pałeczki, ale formalna zmiana, która została już wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W radzie nadzorczej Polsat Boxing Promotion bez zmian pozostają Stanisław Janowski i Maciej Stec.

Telewizja Polsat jedynym właścicielem

Zmiana na szczycie rady nadzorczej zbiega się w czasie z całkowitym przejęciem spółki przez Telewizję Polsat. Jak wynika z raportu rocznego Grupy Polsat Plus, 20 lutego 2024 roku stacja nabyła ostatnie 76 proc. udziałów w Polsat Boxing Promotion, stając się jej jedynym właścicielem. Wcześniej udziały należały m.in. do Mariana Kmity, dyrektora ds. sportu w Telewizji Polsat, oraz osób blisko współpracujących z Zygmuntem Solorzem. Jak wyjaśnił Janusz Pliszka, członek zarządu Telewizji Polsat, przejęcie 100 proc. udziałów w Polsat Boxing Promotion było elementem porządkowania struktury grupy.

Na bieżąco realizujemy operacyjne działania związane z redukcją liczby spółek, upraszczaniem struktury właścicielskiej i to właśnie było jedno z tych działań – tłumaczył Janusz Pliszka podczas konferencji wynikowej Grupy Polsat Plus.Równocześnie z przejęciem udziałów podwyższono kapitał zakładowy spółki z 40 tys. zł do blisko 128 tys. zł.

