PiS zwiększy podatek od handlu? Kaczyński: "Hipermarkety nie są odpowiednio opodatkowane"

Jarosław Kaczyński chciałby opodatkować supermarkety

Jarosław Kaczyński został zapytany przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka, czy zagraniczne firmy, w tym hipermarkety i sklepy wielkopowierzchniowe są w Polsce odpowiednio opodatkowane. Prezes PiS stwierdził jasno "Powiem uczciwie, że nie". Wskazał również na problemy z UE w zakresie wprowadzenia odpowiednich przepisów.

- Nie są odpowiednio opodatkowane, a powinny być. Ale tu są oczywiście kłopoty z Unią Europejską. Podejmowaliśmy próby i nie wszystko przegraliśmy, ale w większości przegraliśmy - mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński nie poddaje się w kwestii opodatkowania supermarketów

Prezes PiS przyznał, że Mateusz Morawiecki na każdym posiedzeniu Rady Europejskiej porusza kwestię opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych. Jak stwierdził - zagraniczny partnerzy często popierają ten pomysł, ale mimo tego "nic się nie dzieje".

- Mamy dzisiaj do czynienia ze szczególną sytuacją w Europie, która polega na tym, że cały ten […] patologiczny układ znalazł potężne przeniesienie na elity polityczne [...] To, co mówię, jest bardzo poważne, ale tak trzeba to określić. Częścią tej patologii są także wpływy rosyjskie - grzmiał Jarosław Kaczyński.

Jednak przy obecnej inflacji (odczyt GUS 17,9 proc. w październiku 2022), który proponuje prezes PiS wprowadzenie podatku od supermarketów prawdopodobnie doprowadziłoby tylko do dalszego wzrostu cen. Trudno liczyć na to, że supermarkety nie przeniosą kosztów na konsumentów.

